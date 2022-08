Totti: Noemi è davvero incinta? La verità

A Estate in Diretta si è tornati a parlare della presunta gravidanza di Noemi Bocchi, colei che secondo i chiacchiericci sarebbe la nuova fiamma di Francesco Totti. Pettegolezzo che ha destato non poca curiosità e pareri da parte dell’opinione pubblica. Il Corriere della Sera ha lanciato la notizia di un possibile nuovo bebè in arrivo. Da precisare che il quotidiano non ha dato però per certa la notizia, ma semplicemente raccolto uno dei tanti pettegolezzi che girano per la Capitale. Così nel corso della trasmissione è spuntata fuori quella che sarebbe la verità.

La giornalista Candida Morvillo ospite a Estate in Diretta, mentre si parlava di Totti e della ipotetica gravidanza della nuova fiamma Noemi, ha dichiarato come raccolto da Gossip e TV: “Giovanna Cavalli, una mia bravissima collega, ha raccolto delle voci che girano attorno a questa coppia ‘scandalosa’. Sulla gravidanza di confermato non c’è niente. È un pettegolezzo che gira a Roma e che serve anche a spiegare il modo repentino con cui è scoppiata la coppia Ilary-Totti”.

A esprimersi in merito anche Alessio Poeta che ha fatto notare: “Io non ci credo, lo stesso Corriere lo ha definito come un gossip apocrifo. Penso sia solo chiacchiericcio e che quindi sia una cosa infondata.”

Ospite a Estate in Diretta anche Fabrizio Rocca. L’amico di Francesco Totti si è esposto: “Non crederò mai che la nuova fidanzata di Francesco possa essere incinta, credo sia assolutamente una fake news“. Infine Candida Morvillo ci ha tenuto a precisare ancora: “Il Corriere non ha detto che Noemi è incinta. Ha riportato solo dei pettegolezzi e ha pure sottolineato che la Bocchi ha la pancia piatta. Noi abbiamo raccontato questa indiscrezione come non confermata“.

Dunque come già era emerso da Il Corriere della Sera non vi è alcuna ufficialità e certezza che Noemi Bocchi possa essere davvero incinta. A Estate in Diretta si è quindi ribadito di come si tratti solo ed esclusivamente di dicerie che circolano a Roma.

