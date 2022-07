Il pettegolezzo di Dagospia su Ilary Blasi e Totti

È di pochi minuti fa la notizia che sta già lasciando il web senza parole. Stando a quello che svela Dagospia infatti Ilary Blasi e Francesco Totti si starebbero separando ufficialmente! Ma non solo. Secondo il noto portale infatti la celebre coppia, una delle più amate del mondo dello spettacolo, questa sera con un comunicato annuncerà la notizia a tutto il pubblico. Dagospia fa sapere anche che la conduttrice e l’ex Capitano della Roma avrebbero deciso di separarsi in modo consensuale.

Come sappiamo le voci di una presunta crisi tra Ilary Blasi e Totti stanno facendo il giro del web da mesi. Tuttavia i diretti interessati avevano smentito i pettegolezzi e lo stesso Francesco sui social aveva fatto un duro sfogo a riguardo, facendo intendere di essere in perfetta sintonia con sua moglie. Adesso però, secondo gli amici di Dagospia, le cose sarebbero cambiate e pare che la Blasi e Totti abbiano deciso di separarsi. Questo quanto riporta il portale:

“STASERA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI COMUNICHERANNO AL POPOLO ITALIANO, CON UN COMUNICATO CONGIUNTO, LA DECISIONE DI SEPARARSI IN MODO CONSENSUALE. […] IL 5 FEBBRAIO SCORSO, DURANTE UNA GITARELLA FAMILIARE AL LAGO DI CASTEL GANDOLFO, SAREBBE ESPLOSO L’ENNESIMO LITIGIO TRA L’EX CAPITANO DELLA ROMA E LA CONDUTTRICE DEL BISCIONE”.

Non resta che attendere ulteriori news dunque per scoprire quello che accadrà tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Noi di Novella2000.it nel mentre siamo a completa disposizione della conduttrice e dell’ex calciatore qualora volessero intervenire per rilasciare delle dichiarazioni o per fare delle rettifiche.

