Teresa Langella al GF Vip 7?

Teresa Langella – logo GF Vip 7

La ricordiamo per aver preso parte a Uomini e Donne sia nel ruolo di corteggiatrice, ma anche come tronista. L’abbiamo vista anche a Temptation Island, dove per la prima volta ha fatto la conoscenza dell’attuale fidanzato Andrea Dal Corso, ritrovato poi proprio nel dating show di Canale 5.

Dopo essersi concentrata sulla recitazione e alla musica (forse non o ricorderete ma a luglio 2019 ha pubblicato il singolo IBiza & Formentera), si è dedicata anche alla radio come speaker radiofonica di Radio 105. Adesso per lei pare sia arrivato il momento di fare una nuova avventura in TV. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza sul suo account Instagram, sembrerebbe che Teresa Langella sia vicinissima al ritorno sul piccolo schermo e, in particolare in un reality show. Si vocifera infatti che Alfonso Signorini l’avrebbe cercata per il GF Vip 7.

In base a quanto si legge, infatti, “Teresa Langella varcherà la Porta Rossa a settembre!“, ha scritto l’opinionista sul proprio account. Si tratta chiaramente di una delle tante indiscrezioni sul cast del GF Vip 7, ma al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Teresa Langella

Proprio di recente Teresa Langella è stata accostata al GF Vip 7, ma per un altro motivo. Una presunta futura vippona, parliamo di Asia Gianese, ha lanciato una bomba: “Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa”. Questo ha lasciato intendere, secondo i più, che farà parte del programma condotto da Signorini. Sempre l’influencer, anche se ha ritrattato poi negando il tutto, pare riferirsi proprio a Teresa e Andrea.

Semmai Asia dovesse essere confermata al GF Vip 7, così come Teresa Langella, le due potrebbero ritrovarsi faccia a faccia e, magari, confrontarsi dopo la frase pronunciata dalla Gianese! Vedremo cosa ci riserverà il GF Vip 7.

