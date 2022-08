Il settimanale Chi rivela per quale motivo Noemi, la presunta nuova fiamma di Totti, si sarebbe recata in clinica: è davvero incinta?

Ecco perché la presunta fiamma di Totti si trovava in clinica

Noemi Bocchi e la presunta love story con Francesco Totti (così come la rottura tra l’ex calciatore e Ilary Blasi) è ancora motivo di gossip. Mentre i due cercano di eludere paparazzi e stampa dal rilasciare dichiarazioni, emergono nuovi dettagli sul loro conto. Il Corriere della Sera nei giorni scorsi ha lanciato la bomba, raccogliendo alcune voci che continuano a rincorrersi nella capitale. Su tutte la presunta gravidanza di Noemi.

Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno che ha fatto piuttosto discutere in questi giorni, anche nei programmi televisivi come Estate in Diretta. Nella trasmissione condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è cercato di far chiarezza riguardo questo rumor riguardante la presunta fiamma di Francesco Totti. A riprendere il pettegolezzo, adesso, è il settimanale Chi.

Il giornale guidato da Alfonso Signorini è tornato a far luce sulla vicenda Totti-Noemi e ha fatto sapere che è vera la presenza di Noemi Bocchi al Mater Dei di Roma, ma non di certo per fare una visita ginecologica riguardo una possibile gravidanza. Pare si trovasse lì, secondo come riferisce la rivista, semplicemente per trovare una sua amica:

“È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”, si legge su Chi, come raccolto da Isa & Chia.

Smentite quindi, seppur non in via ufficiale, le voci di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Intanto, da quel che è emerso, pare che la donna si stia godendo le vacanze al Circeo insieme alla sua bambina, non molto distante da Francesco Totti (che a sua volta si trova lì con i propri figli). Si dice addirittura, che lei avrebbe rinunciato alle vacanze in Sardegna, pur restare accanto al Pupone.

Chiaramente precisiamo che sono tutte informazioni da prendere con le pinze e che né Francesco Totti né Noemi Bocchi si sono mai esposti con dichiarazioni ufficiali che, secondo la stampa, arriveranno solo quando l’ex capitano giallorosso concluderà le pratiche di separazione da Ilary Blasi.

