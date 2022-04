Totti coinvolto in una rissa in una partita contro la Lazio (VIDEO)

1 Francesco Totti e la rissa in Supercoppa

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è stato coninvolto in una rissa durante una partita di calcio. Come riporta Fanpage.it, ieri si stava svolgendo la finale di Supercoppa di calcio a 8 tra la Lazio e il Totti Sporting Club, un vero e proprio derby. L’ex calciatore della Roma, infatti, dopo aver concluso la sua carriera da professionista, ha scelto di dedicarsi al calcio a 8. E la partita di ieri è finita 4-2 per i biancocelesti che si sono aggiudicati il trofeo.

Ma purtroppo, come accade ancora troppo spesso nelle partite di calcio a qualsiasi livello, non sono mancati attimi di tensione che hanno coinvolto lo stesso Totti. È successo che dopo poco il gol che ha deciso il risultato finale, Davide Moscardelli (calciatore del Totti Sporting Club) è riuscito a conquistare un interessante calcio di punizione. Ed è in quel momento che è partita la rissa, poiché tutti i giocatori erano sul pallone.

Nel trambusto Francesco Totti ha colpito con una manata Tomas Amico (il quale ha messo a segno una tripletta durante la partita). La situazione è sembrata quindi sul punto di degenerare, ma l’intervento degli altri componenti dei due team ha evitato che succedesse il peggio.

Scintille in campo durante la finale della 'Supercoppa' di calcio a 8 tra la Lazio e la 'Totti Sporting Club': attimi di tensione pic.twitter.com/qPInreG4Vg — Ref Ref (@RefRef62623343) April 26, 2022

La dinamica di quanto accaduto non è ben chiara, non sappiamo infatti se il calciatore biancoceleste abbia detto o meno qualcosa a Francesco Totti che possa averlo fatto reagire in modo così forte.

Nelle ore successive è arrivato anche il commento dell’allenatore della Lazio, che non è stato molto gentile nei confronti del Pupone…