La richiesta di Francesco Totti

Francesco Totti è ormai irraggiungibile per la stampa, specie dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma, che è scappato dalla Capitale per concedersi del relax lontano da occhi indiscreti, continua a far parlare di sé. Ogni movimento e ogni rumor sul suo conto è motivo di notizia da parte dei giornali.

Lui cerca di sfuggire come può alla stampa, tanto da arrivare a rinunciare persino a una vacanza a Formentera con gli amici. Francesco infatti avrebbe dovuto raggiungere la Spagna e trascorrere del tempo insieme a Bobo Vieri, Christian Brocchi e Alessandro Matri. pur di evitare a qualsiasi costo i paparazzi e domande imbarazzanti. Almeno questo stando a quanto raccontato dal settimanale Chi diverse settimane fa. Adesso sembra che pian piano Francesco Totti stia provando a rimostrarsi in pubblico, ma con le dovute accortezze.

Stando a quanto raccolto da Pipol Gossip, che ne ha pubblicato la notizia, Francesco Totti avrebbe deciso sì di eludere la stampa e i pettegolezzi, ma partecipare comunque a un torneo di padel insieme all’amico ed ex collega, Gigi Di Biagio. Non tutti sanno, forse, ma oltre al calcio, anche lo sport citato nella riga precedente è una delle tante passioni di Totti. Quando ha accettato la proposta, però, ha fatto una precisa richiesta, come si apprende dal portale web. Ecco di cosa si tratta:

“In questi giorni Francesco Totti che ha scelto il basso profilo ha accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare a un torneo di padel. Ma con una richiesta: no giornalisti, no tv”.

Francesco Totti quindi è stato molto chiaro a riguardo. Ora come ora non si sente ancora di parlare pubblicamente di quanto successo, anche se è emerso (come riferito da Il Corriere della Sera) che sarebbe seccato dalle dicerie sul suo conto.

