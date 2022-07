Francesco Totti lontano da Roma…e dai gossip

Dall’annuncio della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non passa giorno in cui non si parla di loro. Spuntano fuori continuamente dei retroscena (veri o presunti) in cui si parla di loro e di quanto sarebbe accaduto. L’ultimo per ordine di tempo riguarda il campione del Mondo con l’Italia nel 2006 e la sua fuga dalla capitale, come riferisce Dagospia.

In questi giorni sono emerse delle immagini, risalenti al 2021, in cui l’ex calciatore si trova nello stesso locale insieme alla sua oggi ex moglie. Poco più in là si vede anche Noemi Bocchi, identificata come l’ipotetica nuova fiamma di Totti. Il tutto ha generato numerose polemiche, tanto che a intervenire sono stati sia l’amico di Francesco, Alex Nuccetelli, che la proprietaria del ristorante.

Adesso a distanza di poche ore da questo scoop su Francesco Totti, si parla già di un altro. Il giornalista Ivan Rota per Dagospia ha lanciato alcune pillole di gossip sul sito e tra queste ne compare una inerente proprio all’ex campione della Roma. Il Capitano (ancora chiamato così dai tifosi di fede giallorossa) pare non si trovi in compagnia della presunta amante come qualcuno ha ipotizzato, bensì lontano da tutti. Ecco quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino:

«Sempre più ai confini della realtà la telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia», si apprende dal portale web. A riguardo il giornalista ha poi svelato la meta che Francesco Totti avrebbe raggiunto in questi giorni per staccare un po’ la spina: «Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo».

Non è la prima volta che tenta di sfuggire ai pettegolezzi. Di recente Francesco Totti avrebbe rifiutato di raggiungere Formentera in compagnia dei suoi amici per evitare i paparazzi. Stavolta pare si stia concedendo qualche momento in solitaria con un amico a Viterbo. Intanto sempre l’ex bomber giallorosso, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbe stufo del tanto parlare su di lui e pare sia pronto a intervenire e spiegare la sua versione una volta per tutte.

Novella 2000 © riproduzione riservata.