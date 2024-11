Oggi al Lucca Comics Francesco Totti è stato uno degli ospiti d’eccezione! Lo storico capitano e numero 10 della Roma si è presentato vestito da gladiatore romano. Ma c’è un motivo!

Francesco Totti vestito da Gladiatore

Che sorpresa oggi al Lucca Comics! Nonostante i tanti gossip che riguardano la sua vita privata, Francesco Totti ha cercato di gettarsi tutto alle spalle, lasciar correre i pettegolezzi e concentrarsi piuttosto sulle cose belle. E quale migliore occasione se non presentarsi oggi a questo speciale evento.

L’ex calciatore Francesco Totti ha indossato gli abiti da Gladiatore, in occasione dell’uscita del secondo film in tutte le sale cinematografiche de Il Gladiatore 2. A distanza di 24 anni, Ridley Scott ha deciso di dirigere una pellicola ambientata nell’antica Roma.

LEGGI ANCHE: Verdiana da standing ovation “spettina” la giuria nei panni di Anna Oxa (e fa una dedica toccante)

Quindi per il lancio del nuovo kolossal della Paramount Pictures, oggi al Lucca Comics & Games è arrivato anche Francesco Totti. Come mostrato il campione giallorosso si è presentato vestito da centurione e ha guidato la parata epica nella città. Una folla entusiasta l’ha accolto trovando geniale questa trovata pubblicitaria. Per qualche momento la città toscana si è trasformata in una vera e propria arena vivente.

#Totti ♬ suono originale – Sky Sport @skysport ⚔️ L’ex capitano della Roma è stato protagonista nella parata in costume organizzata per lanciare il Gladiatore II. Totti, vestito da guerriero dell'Antica Roma, è stato a sorpresa protagonista al Lucca Comics, affacciandosi a un balcone in Piazza San Michele #SkySport

Il lancio del Gladiatore II

Ovviamente la presenza di Francesco Totti aveva un motivo e non è stata di certo casuale, dato che così come altri attori ha indossato con fierezza i panni da gladiatore.

Quindi anche Totti ha contribuito a far rivivere quell’atmosfera magica dell’antica Roma, che il cinema di Hollywood vuole ora celebrare con questo nuovo film.

Come mostrato dalle immagini, Francesco Totti è stato acclamato da tutti i presenti. In seguito è anche salito su un balcone e ha scherzato con il pubblico lì in piazza. Tutti hanno apprezzato con grande entusiasmo la partecipazione del Pupone. È stata una bellissima sorpresa che non è certamente passata inosservata!

Insomma mancava solo la fatidica citazione (ovviamente modificata): “Mi chiamo Francesco Totti, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix”. Ma in ogni caso è stato un successone!