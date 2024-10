A seguito del gossip, Francesco Totti ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia, di ritorno da Miami con la compagna Noemi Bocchi. L’ex capitano giallorosso però ha lasciato per strada il premio.

Francesco Totti riceve il Tapiro d’oro

A Striscia La Notizia non sfugge proprio nulla! Dopo aver abbondantemente parlato del dissing tra Fedez e Tony Effe in cui sono state coinvolte anche Taylor Mega e Chiara Ferragni, è tempo di cambiare argomento e concentrarsi sul recente pettegolezzo legato a Francesco Totti. Il TG satirico attraverso Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro condiviso a lui e alla sua attuale compagna, Noemi Bocchi.

Nei giorni scorsi il settimanale Gente ha lanciato la notizia riguardo a un presunto flirt dell’ex capitano della Roma con la giornalista, Marialuisa Jacobelli. I due come mostrato da alcune foto sono stati pizzicati entrare e insieme da un hotel della Capitale. Sempre la rivista ha fatto sapere di aver contattato la Jacobelli la quale avrebbe spifferato: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente».

Questo ha dunque acceso i rumor di una possibile crisi con Noemi Bocchi, la quale però (a differenza del silenzio di Francesco Totti) ha fatto capire di sentirsi piuttosto tranquilla. L’ha fatto pubblicando una foto sui suoi social, dove però non compare il suo compagno. In ogni caso alcuni utenti hanno affermato con degli scatti di averli beccati in aeroporto in direzione Miami. I due sembravano anche molto complici.

La reazione di Totti al Tapiro

Ed è proprio per questo che Striscia La Notizia ha pensato bene di fare chiarezza. Nella puntata che andrà in onda alle 20:35 su Canale 5, vedremo la consegna del Tapiro d’oro di Valerio Staffelli. L’inviato ha pizzicato Francesco Totti e Noemi Bocchi di ritorno da Miami.

Il Pupone ha accennato un piccolo sorriso ma non è sembrato molto intenzionato a parlare e un po’ schivo ha risposto ai gossip sulla presunta liason con Marialuisa Jacobelli: «Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri».

Più morbida invece Noemi Bocchi. Lei alla domanda di Staffelli su come il compagno abbia giustificato le foto uscite, lei con serenità ha risposto: «Non ne ha avuto bisogno». In seguito lei è salita in auto con il premio. A differenza sua, invece, Francesco Totti ha aperto lo sportello, ma ha lasciato il Tapiro sulla strada, poco prima di abbandonare l’aeroporto e far ritorno a casa.