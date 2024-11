Quanti applausi per Verdiana Zangaro questa sera a Tale e Quale Show! La cantante ha realizzato l’imitazione di Anna Oxa e ha ottenuto ampi consensi.

Verdiana Zangaro imita Anna Oxa a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show non smette di sorprendere di puntata in puntata e questa sera, in occasione del settimo appuntamento, ci ha riservato tantissime emozioni. In studio tra le tante esibizioni abbiamo visto Verdiana Zangaro.

Da bambina prodigio ad allieva modello nella scuola di Amici fino a diventare una cantante affermata (e oggi nel gruppo con Le Deva) e ora anche protagonista di del talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti. Fin da subito Verdiana ha colpito non solo per la sua imponente estensione vocale, cosa già nota a tutti, ma anche per la capacità con la quale è riuscita a portare a casa delle imitazioni una più complessa dell’altra!

E stasera c’è stato un altro scoglio da superare. Questo perché Verdiana Zangaro si è trovata a emulare l’immensa Anna Oxa. Sappiamo quanto sia complicato immedesimarsi in una grande artista come lei, eppure la cantante de Le Deva non ha di certo sfigurato.

Dopo le prove settimanali, Verdiana si è presentata sul palco di Tale e Quale Show e ha dato inizio alla sua esibizione nei panni di Anna Oxa.

“Volevo dedicare questa esibizione a una mia amica che da qualche giorno ci guarda da un’altra dimensione”, ha detto Verdiana molto emozionata.

La giuria è entusiasta!

Gli applausi da parte del pubblico da casa non sono mancati, così come l’entusiasmo generale da parte di tutti i presenti in studio. E lo è stato anche per la giuria, che si è complimentata con lei per aver saputo portare in scena una bellissima prova.

Verdiana dunque è piaciuta ai giurati di Tale e Quale Show. Alcuni tra i commenti? “Sei straordinaria, hai preso la vocalità di Anna Oxa, specie nelle parti più alte”, ha detto Massimo Lopez.

“Voce perfetta, esibizione fantastica e movenze”, ha detto Panariello, seguito da Alessia Marcuzzi che ha fatto i complimenti per la vocalità, anche se ha fatto un appunto sul trucco. Applausi anche da parte di Cristiano Malgioglio, che si è complimentato per la vocalità e l’estensione di Verdiana: “All’inizio non sei stata perfetta, ma poi hai recuperato e ti ho trovata piacevole”.

Insomma… chapeau!