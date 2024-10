Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro alla giornalista di SportMediaset Marialuisa Jacobelli: questa sera in onda il servizio

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha intercettato Marialuisa Jacobelli e le ha consegnato il Tapiro d’Oro, alla luce del presunto flirt con Francesco Totti.

Tapiro di Striscia la Notizia a Marialuisa Jacobelli

Circa una settimana fa, i fotografi di Gente hanno pizzicato la giornalista di SportMediaset Marialuisa Jacobelli mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo da Francesco Totti.

Quest’ultimo, da quando si è separato dalla moglie Ilary Blasi non ha fatto mistero di essere impegnato in una relazione con Noemi Bocchi. L’avvistamento, dunque, ha creato una certa curiosità, esplosa in seguito alla conferma della giornalista.

La Jacobelli, raggiunta dal settimanale, aveva infatti confermato quanto le foto lasciavano intendere. Striscia la Notizia si è subito mobilitata e ha consegnato il Tapiro a Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Questa sera il noto tg satirico procederà con una nuova consegna, questa volta proprio a Marialuisa Jacobelli. Dalle anticipazioni emerse, apprendiamo che la giornalista ha deciso di intraprendere la strada del silenzio ora:

“Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio.“

Così ha dichiarato la Jacobelli a Valerio Staffelli, in riferimento al presunto flirt con Totti. A quel punto, l’inviato ha provato comunque a farsi dire qualcosa di più. In particolare le ha domandato se intendeva rimangiarsi l’allusione ad un effettiva liaison, rispondendo “due più due fa quattro“.

“Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare.“

Questa la risposta della giornalista. Al momento Totti non si è espresso sui rumor che l’hanno visto protagonista e nonostante il gossip, la relazione con Noemi procede a gonfie vele. I due hanno da poco trascorso dei giorni insieme a Miami.

Come sempre, questa sera alle 20.35 andrà in una Striscia la Notizia e durante la puntata verrà mostrato il servizio con la consegna del Tapiro a Marialuisa Jacobelli.