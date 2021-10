3 Intervista a Franco Bortuzzo

È un papà pieno d’emozione e d’affetto Franco Bortuzzo, intervistato nel numero di Novella 2000 attualmente in edicola dal nostro Armando Sanchez. Il padre di Manuel, atleta parolimpico che in questo momento gioca una partita unica, la corsa alla vittoria del Grande Fratello VIP 6, ha parlato dello spirito combattivo e instancabile che anima il figlio, nonostante tutto.

Manuel Bortuzzo è stato raggiunto per equivoco da alcuni colpi di pistola durante una sparatoria verificatasi nel cuore di Roma nella notte fra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Da allora, il nuotatore è costretto su una sedia a rotelle ma non si è mai scoraggiato, non solo grazie alla sua forza di volontà ma anche al sostegno della famiglia.

La vita dopo la tragedia

L’accaduto, per cui i responsabili hanno ricevuto una condanna a quattordici anni di carcere, ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo e pure di papà Franco. Padre e figlio sono praticamente inseparabili, come il reality ha già svelato. Abitano su due piani della stessa casa, e si fanno coraggio a vicenda.

Il Grande Fratello VIP li ha divisi veramente per la prima volta, ma secondo Franco Bortuzzo Manuel non ne soffrirà. Anzi, il programma di Canale 5 sarà per il figlio una parentesi di assoluto relax e spensieratezza.

“È un’esperienza che sta vivendo alla grande,” ci ha detto, “si vede dai suoi occhi sempre allegri… (Manuel) non aveva e non ha problemi a mettersi a nudo di fronte a milioni di telespettatori. È proprio questa la sua forza. Mi rendo conto che nel suo caso non è semplice. La sua è una storia molto complicata. Però si sta dando da fare, e in verità l’ha sempre fatto, anche prima di partecipare al reality”.

Difficile – lo dicevamo anche all’inizio – frenare Franco Bortuzzo dal tessere le lodi di Manuel, per il quale si augura il meglio sottolineando come il suo dramma non lo abbia mai abbattuto.

“Sono felice per Manuel: che faccia un film, un altro reality show, che scriva un libro o che suoni il pianoforte. Non si è mai arreso e io ne sono orgoglioso”.

Carriera in TV o lo sport?

Vedendo quanto Manuel appaia a proprio agio davanti alle telecamere, qualcuno ha pensato che il ragazzo potrebbe lasciarsi definitivamente sedurre dalle luci dei riflettori, preferendo questi alla carriera sportiva. Ma Franco Bortuzzo respinge un’ipotesi del genere: il figlio non ha alcuna intenzione di smettere con le competizioni.

“Manuel continua con lo sport. È stato preso dalle ‘fiamme oro’ in Polizia di Stato. Non appena avrà finito il Grande Fratello VIP, gli obiettivi di Manu saranno partecipare alle paralimpiadi in Francia nel 2023 e continuare con il pianoforte”.

Già, perché come lo abbiamo sentito rivelare spesso, in brevissimo tempo Manuel si è appassionato a questo strumento, e con la stessa determinazione che adopera in vasca ha imparato a suonare gli spartiti più complessi.

