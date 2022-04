1 Il gesto di Franco Bortuzzo

In questi giorni non si parla d’altro che della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, giunta al termine a un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6. Solo poche ore come se non bastasse la Principessa ha fatto un duro sfogo contro la famiglia del nuotatore. Adesso così a intervenire è Franco Bortuzzo, che ha rotto il silenzio. Il padre di Manuel ha infatti messo un like a un post Instagram contro Lulù e naturalmente il gesto non è passato inosservato. Questo quello che si legge nel messaggio:

“Da quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’Ansa della rottura con Lulu, cosa che fa davvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire. Prima era spinta dagli autori, poi Manuel ci avrà cavalcato l’onda, ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce, diciamolo. Gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza.

Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo. Ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo. Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili. La verità è una sola, non ne sapete nulla. Siete solo capaci di giudicare e basta, vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra”.

Pare dunque che Franco Bortuzzo abbia le idee ben chiare. Ma in attesa di ulteriori aggiornamenti, andiamo a rivedere proprio lo sfogo di Lulù.