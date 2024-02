Chi è Fred De Palma? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Fred De Palma, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Fred De Palma

Nome e Cognome: Federico Palana (in arte Fred De Palma)

Data di nascita: 3 novembre 1989

Luogo di nascita: Ceva (provincia di Cuneo)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 75 kg circa

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Moglie: Fred è fidanzato con Jori Delli

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @freddepalma

Fred De Palma età e biografia

Andiamo a scoprire quello che sappiamo sulla biografia di Fred De Palma. Il vero nome del cantante è Federico Palana. L’artista è nato il 3 novembre a Ceva, in provincia di Cuneo, e la sua età dunque è di 34 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 78 centimetri, mentre il suo peso è pari a 75 kg circa.

Sappiamo che fin da ragazzo si avvicina al mondo della musica e ben presto diventa uno dei nomi più noti della scena torinese.

Ma prima di scoprire la sua carriera andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Fred De Palma abbiamo diverse informazioni.

In molti si chiedono chi siano i genitori del cantante. Il rapper è figlio di Mimma Nicolosi, un’artista, e Antonio Palana. Proprio nel corso di un’intervista, Federico ha parlato della madre e del padre, spendendo bellissime parole nei loro confronti. Queste le sue dichiarazioni: “Mi hanno insegnato a stare coi piedi per terra, a non fare del male agli altri. Penso di aver assorbito da loro tutte le loro parti più buone e gli insegnamenti migliori”.

I fan vogliono anche sapere se Fred De Palma abbia un fratello. Sappiamo che il cantante ha una sorella, Vittoria.

E per quanto la vita sentimentale? Fred ha una fidanzata: la modella e influencer Jori Delli. I due hanno confermato la relazione sui social nell’estate del 2023.

Dove seguire Fred De Palma: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Fred De Palma sui social.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo, che vanta 783 mila follower.

Proprio tramite la sua pagina, Federico aggiorna i fan con tutte le news sulla sua carriera.

Proprio in merito vediamo quello che sappiamo.

Carriera

Scopriamo di più sulla sua carriera di Fred De Palma, vediamo che genere canta, come si chiama la sua ultima canzone e quanti Dischi di Platino ha vinto l’artista.

Il cantante inizia la sua attività musicale nel 2007, diventando una delle personalità più rilevanti del freestyle della scena torinese. Grazie alla partecipazione a diverse gare entra in contatto con altri artisti e nel 2010 con Dirty C forma il gruppo Royal Rhymes. L’anno seguente così esce il disco di debutto omonimo, al quale segue l’EP God Save the Royal.

Nel 2012 Fred De Palma dà il via alla sua carriera solista, incidendo il primo album F.D.P. L’anno seguente entra a far parte del collettivo Roccia Music di Marracash, realizzando il disco Genesi, al quale partecipa in quattro brani. Dopo l’addio al collettivo firma un contratto discografico con la Warner Music Italy e con l’etichetta pubblica il suo terzo album BoyFred.

Nel 2017 arriva il disco Hanglover, anticipato dalle canzoni Il cielo guarda te, Adiós e Ora che. Il 15 giugno 2018 pubblica invece il singolo D’estate non vale, in collaborazione con Ana Mena. L’anno seguente i due artisti collaborano ancora nella hit estiva Una volta ancora. Nel 2019 esce invece il disco Uebe.

Nel 2020 Fred De Palma collabora con Anitta nelle canzoni Paloma e Ti raggiungerò, che scalano le classifiche. L’anno seguente esce il brano Un altro ballo, sempre in feat con Anitta. Rilascia poi le canzoni Romance, Extasi, Adrenalina e Melodia criminal, terzo duetto Ana Mena. Nel corso della sua carriera il cantante ha vinto ventiquattro dischi di platino e quattro d’oro.

Album e canzoni

Andiamo a fare un recap degli album e delle canzoni di Fred De Palma.

Tra i dischi troviamo: F.D.P. (2012), Lettera al successo (2014), BoyFred (2015), Hanglover (2017), Uebe (2019) e Unico (2021).

Tra le canzoni più celebri di Fred De Palma ci sono: Il cielo guarda te, Una volta ancora, Paloma, Ti raggiungerò, Un altro ballo, Extasi e Adrenalina.

Fred De Palma a Sanremo 2024

A dicembre 2023 Amadeus annuncia che Fred De Palma sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024.

Sul palco dell’Ariston il cantante presenterà la sua ultima canzone, che si chiama Il cielo non ci vuole.

Si tratta della prima partecipazione al Festival per Fred e senza dubbio in molti attendono già di scoprire cosa accadrà e come ci stupirà.

Ma andiamo ora a fare la conoscenza di tutti i Big in gara.

I Big in gara a Sanremo 2024

Non solo Fred De Palma. Andiamo a scoprire chi sono tutti i concorrenti in gara al Festival. Ecco l’elenco completo con i big di Sanremo 2024 e i titoli delle loro canzoni:

Il percorso di Fred De Palma a Sanremo 2024

Il percorso di Fred De Palma a Sanremo 2024 inizia martedì 6 febbraio. Sul palco dell’Ariston il cantante presenterà la canzone Il cielo non vuole, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

