FreeBritney: tutte le news e quello che è accaduto nelle ultime ore

1 Tutte le news sul Free Britney, dal cos’è il movimento a favore di Britney Spears, a tutto quello che è accaduto nelle ultime ore

Sono ormai mesi come sappiamo che sui social circola l’hashtag Free Britney, movimento nato a favore di Britney Spears. Ma in particolare nelle ultime ore la campagna ha attirato l’attenzione mediatica mondiale, e numerosi sono gli sviluppi in merito. Come è noto infatti l’amata pop star da anni è sotto il controllo di suo padre Jamie e della sua casa discografica, che le impedirebbero di prendere in mano le redini della sua vita.

Tanti sono i retroscena emersi negli ultimi giorni, e ad oggi a milioni sono i fan, e non solo, che stanno chiedendo giustizia per la cantante. Il mondo infatti si sta unendo per fa sì che l’artista riottenga la sua libertà.

Ma cos’è precisamente il Free Britney e cosa sta accadendo in questi ultimi giorni?

Scopriamo tutti gli aggiornamenti in merito, e vediamo le dichiarazioni della madre, del fidanzato e di altre persone vicine alla Spears.

Cos’è il Free Britney, il movimento a favore di Britney Spears che sta destando scalpore

Nonostante in questi giorni il Free Britney stia attirando l’attenzione mediatica mondiale, ancora in molti si stanno chiedendo cos’è il movimento che sta coinvolgendo Britney Spears. Come è ormai noto, da anni il padre della pop star, Jamie, ha il pieno controllo sulla vita di sua figlia. La cantante dunque non avrebbe alcun tipo di potere decisionale sia a livello personale che lavorativo, al punto da non poter fare nemmeno le scelte più basilari.

Ciò nonostante in molti si sono chiesti come mai, se la Spears stia davvero così male come afferma suo padre, la cantante negli ultimi anni avrebbe lavorato senza sosta. Come sappiamo infatti, oltre a svariati album rilasciati, Britney ha sostenuto diversi tour mondiali e una residenza a Las Vegas di ben 4 anni.

Ma non solo. La pop star ha anche effettuato decine di esibizioni tv, è diventata giudice di X Factor e ha lanciato anche diversi profumi, incassando milioni di dollari. Per questo motivo dunque i fan hanno iniziato a sospettare che Jamie volesse tenere Britney prigioniera per un suo tornaconto personale.

Nasce così il Free Britney, proprio per fa sì che la Spears possa riottenere la sua libertà, liberandosi una volta per tutte della gabbia in cui attualmente si trova. Al movimento stanno aderendo milioni di persone in tutto il mondo e in queste ore ad intervenire sono state anche persone molto vicine all’artista. Scopriamo di più.