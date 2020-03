1 Con una diretta sui social, Jayden, figlio di Britney Spears, svela cosa sta accadendo a sua madre, e attacca duramente suo nonno

Sono passati oltre 20 anni da quando Britney Spears ha iniziato la sua carriera, conquistando le scene musicali, il cuore del pubblico e diventando la nuova principessa della pop music. Per lungo tempo, l’artista è stata protagonista indiscussa del momento, e numerosi sono stati i traguardi e i successi raggiunti. Tuttavia, ad un tratto, nel 2007, qualcosa ha smesso di funzionare, e Britney ha avuto un vero e proprio crollo. A seguito di una lunga cura, a poco a poco la Spears ha ripreso in mano la sua vita, tornando a lavorare e ad esibirsi live, proponendosi, però, con una nuova immagine. Dopo aver pubblicato l’ultimo album di inediti, Glory, nell’agosto del 2016, si è dedicata alla sua residence a Las Vegas, che è durata diversi anni, e ha riportato la cantante al centro dell’attenzione.

Solo lo scorso anno, inoltre, Britney Spears sarebbe dovuta partire il suo nuovo show, Domination, attesissimo dal pubblico. Tuttavia, inaspettatamente, i live sono stati annullati, apparentemente per via della malattia del padre di Britney. Due mesi più tardi, è giunta voce che la Spears si trovasse nuovamente in clinica, per via di un nuovo crollo, legato proprio malattia di Jamie. I fan, hanno però ipotizzato che la cantante fosse stata costretta al ricovero, e hanno così lanciato il movimento #FreeBritney, incolpando lo stesso Jamie. Adesso, inaspettatamente, a parlare è il figlio della pop star, Jayden, che con una diretta su Instagram ha svelato cosa sta accadendo alla cantante, attaccando duramente suo nonno. Queste le sue dichiarazioni:

“Non vado a casa di mia madre da circa due settimane, adesso sono da mio padre e sto benissimo con lui. Le canzoni che preferisco di mia mamma? Credo Baby One More Time e Toxic, mia madre è come una leggenda. Cosa penso di mio nonno? Che sia uno stro**o e che può morire. Mia nonna invece è fantastica, la miglior nonna al mondo. Cosa penso del FreeBritney? Non lo so. Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io”

