Freedom: dal cielo stellato a una costellazione

Redazione | 7 Dicembre 2022

Barbara: il prima e il dopo grazie a IPC

Ecco la storia di Barbara Corrado, 48 anni, di Latina, sposata con tre figli, casalinga a tempo pieno, che ha deciso di perdere definitivamente peso affidandosi a IPC METHOD®.

Per dimagrire negli ultimi anni le aveva davvero provate tutte: bibitoni, tisane, pasti sostitutivi, digiuni intermittenti, ottenendo scarsissimi risultati.

Quando a inizio giugno si è rivolta al centro Lineasnella di Elena Nardone a Latina, che da tempo utilizza con grande soddisfazione il metodo IPC, aveva una sola cosa in testa: perdere 20 kg.

Durante la prima seduta di consulenza è salita sulla bilancia con un peso di 92 kg e 200 grammi per 1 metro e 65 centimetri di altezza, circonferenza vita di 108 cm, fianchi 118 cm e un indice di massa corporea (BMI) di 33,9.

Dopo tre mesi e mezzo il suo peso è di 70 Kg: ha perso in totale 22 kg e 200 gr!

La circonferenza vita da 108 cm è scesa a 74 cm: ben 34 cm persi nel giro vita.

I fianchi da 118 cm a 83 cm: persi 35 cm nei fianchi. L’indice di massa corporea è passato da 33,9 a 25,80: meno 8,1 punti di BMI.

Barbara in soli 105 giorni ha trasformato la sua taglia XL in una reale taglia S.

“Non mi riconosco più. Quando mi guardo allo specchio vedo un’altra ME. Vorrei poter consigliare a tutti questo straordinario programma”.

Barbara è riuscita nei suoi obiettivi, ha cambiato la sua vita. La sua determinazione e la sua perseveranza, unite al programma IPC METHOD®, l’hanno portata direttamente al suo traguardo di -22 kg e 200 grammi in tre mesi e mezzo, superando di 2 kg e 200 grammi il suo obiettivo iniziale di meno 20 kg.

Barbara ha cambiato la sua vita

“Grazie ad IPC METHOD® oggi ho imparato come si mangia davvero. Mangio di tutto, non mi privo di niente, né io, né la mia famiglia, perché quello che preparo per me lo preparo anche per loro. Durante questi mesi mi avete dato da mangiare di tutto. Ecco perché chiamarla dieta o regime alimentare è sbagliato. Voi spiegate alle persone come mangiare tutto e in equilibrio. Si perde peso e grasso viscerale, tutto questo rispettando la salute delle persone”.

Sono trascorse 14 settimane da quando è entrata nel nostro istituto e ci ha detto “Ho provato tutte le diete del mondo e questo è il risultato, voi siete la mia ultima spiaggia”.

Barbara in soli tre mesi e mezzo ha compreso esattamente cosa può fare una sana e corretta alimentazione a basso carico glicemico, dove nessun cibo viene escluso ma tutto è riorganizzato e bilanciato per contenere i picchi di insulina, che sono la principale causa del grasso addominale.

“Il mio corpo ha delle forme che non ha mai avuto prima. Il mio fisico è più asciutto, sono davvero sgonfia dappertutto. La gente per strada non mi riconosce”.

L’integrazione alimentare interamente organica e naturale di IPC METHOD® ha aiutato Barbara durante tutti questi mesi a contrastare gli attacchi di fame nervosa e a regolarizzare lo stato del microbiota intestinale, condizione essenziale per chi vuole definitivamente perdere peso in salute.

I trattamenti estetici fatti con regolarità settimanale in istituto hanno trasformato un eccellente risultato in un vero e proprio capolavoro estetico. La trasformazione di Barbara ne è un esempio che oggi tutti possono ammirare, lei prima di tutti gli altri.