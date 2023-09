NEWS

Nicolò Figini | 21 Settembre 2023

Chi è

La nuova edizione del Grande Fratello ha inizio a partire da lunedì 11 settembre 2023. Il cast sarà formato da personaggi famosi e da persone comuni. Di quest’ultimo gruppo fa parte anche Vittorio Menozzi. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Chi è Vittorio Menozzi

Nome e Cognome: Vittorio Menozzi

Data di nascita: 25 aprile 2000

Luogo di nascita: Parma

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: informazioni non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Vittorio non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @vittoriomenozzi

Vittorio Menozzi età, altezza e biografia

Chi è Vittorio Menozzi, concorrente del Grande Fratello 2023? Nasce a Parma il 25 aprile 2000. La sua età, di conseguenza, è di 23 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 86 centimetri mentre il peso non è chiaro.

Non sappiamo nulla, per adesso, della sua famiglia. Non conosciamo il nome dei genitori o che lavoro facciano il padre o la madre e nemmeno se ha fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda il percorso di studi, invece sappiamo che ha frequentato l’Università di Parma e ha ottenuto la laurea in Management Ingeneering.

Continuiamo con qualche dettaglio in più sulla sua vita privata…

La vita privata

Della vita privata di Vittorio Menozzi, concorrente del Grande Fratello 2023, non abbiamo nessuna informazione.

Al momento, infatti, non abbiamo idea se sia fidanzato, abbia una fidanzata, oppure sia single. Nemmeno tramite i sui profili social riusciamo a risalire a tale informazione.

Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Dove seguire Vittorio del Grande Fratello: Instagram e social

Dove seguire Vittorio Menozzi durante la sua avventura al Grande Fratello 2023? Il modello non ha un account Twitter, ma ne ha uno su TikTok dove contiamo quasi 12mila follower.

Possiede anche una pagina Facebook che aggiorna saltuariamente. Infine è presente su Instagram dove possiamo vedere tante foto mentre sfila, si rilassa al mare o pubblica scatti con gli amici.

Tra i suoi follower compare Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera, pare che la partecipazione al Grande Fratello 2023 sia la prima esperienza televisiva per Vittorio Menozzi.

Oltre che essersi laureato in ingegneria lavora anche come modello. In passato ha sfilata per brand importanti come Dolce&Gabbana, Dsquared e Armani.

Ha viaggiato, per tale motivo in varie parti del mondo ma principalmente in Spagna.

Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi partecipa al Grande Fratello 2023 come concorrente Nip. La sua presenza è stata annunciata tramite i profili social del reality e nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha anche rivelato perché ha deciso di intraprendere questa avventura:

“Perché sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me”.

L’oggetto che gli mancherà di più sarà la sua chitarra, alla quale è molto legato. Tra i suoi pregi, inoltre, elenca il fatto che gli piace ascoltare e confrontarsi con le persone. Il suo difetto è la competitività.

Passiamo, ora, agli altri concorrenti del Grande Fratello…

I concorrenti del Grande Fratello 2023

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello saranno misti. Questo vuol dire che vedremo dei personaggi famosi interagire con persone comuni.

Qui di seguito la lista che verrà aggiornata mano a mano che verranno annunciati altri membri del cast:

L’opinionista unica sarà Cesara Buonamici, mentre alla postazione social troviamo Rebecca Staffelli.

Il percorso di Vittorio al Grande Fratello

Il percorso di Vittorio Menozzi al Grande Fratello ha inizio lunedì 11 settembre 2023. In questa giornata entra nella casa più spiata d’Italia e solo con il passare delle settimane vedremo come se la caverà con i rapporti con gli altri inqulini.