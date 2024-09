C’è una new entry nel cast di maestri di Ballando con le Stelle! Lei è Erica Martinelli ed ecco quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Erica Martinelli

Nome e Cognome: Erica Martinelli

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 28 anni

Figli: non ha figli

Professione: ballerina

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @ericamartinelli

Profilo Facebook: @ErikaMartinelli

Erica Martinelli età e biografia

Erica Martinelli è una delle nuova maestre di Ballando con le Stelle. Siete curiosi di scoprire di più sulla sua biografia? Andiamo a conoscerla meglio. La ballerina nasce a Roma nel 1996. La sua età è dunque di 28 anni.

A oggi non conosciamo la sua data di nascita esatta, così come sconosciute sono anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Erica ha iniziato a danzare all’età di 8 anni e che in passato, per inseguire il suo sogno, si è trasferita in America.

Oggi però vive a Roma.

Vita privata

Erica Martinelli ha di certo già conquistato il web e c’è chi vuole sapere di più in merito alla sua vita privata.

A oggi tuttavia non sappiamo se la ballerina abbia un fidanzato.

Grazie ai suoi social sappiamo che fino a qualche anno fa Erica era fidanzata con un ragazzo di nome Luca.

Non è chiaro però se i due stiano ancora insieme.

Dove seguire Erica Martinelli di Ballando con le Stelle: Instagram e social

I protagonisti di Ballando con le Stelle sono di certo molto cercati sui social e in molti vogliono seguire il profilo di Erica Martinelli per restare sempre connessi con lei.

La ballerina ha sia una pagina Instagram, che conta più 15mila follower, che un profilo Facebook.

La Martinelli condivide con il pubblico ogni momento della sua vita privata e professionale.

Proprio in merito alla sua carriera, andiamo a scoprire tutti i traguardi raggiunti da Erica in questi anni.

Carriera

Come già annunciato, Erica Martinelli si è avvicinata al mondo della danza alla tenera età di 8 anni e da quel momento non ha mai smesso di ballare.

La maestra di Ballando con le Stelle è specializzata nello stile latino americano, ma ha anche conoscenze sia della danza moderna che di quella classica. Col passare del tempo Erica ha ottenuto numerose vittorie nelle competizioni Nazionali.

Ha infatti partecipato alle finali dei Campionati Italiani 2011-2012-2013 e ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015.

Oggi fa anche parte del corpo di ballo Burn The Floor.

Erica Martinelli a Ballando con le Stelle 2024

Nel 2024 Erica Martinelli debutta anche in tv, quando entra a far parte del cast di maestri della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato proprio dalla parte della ballerina, che sui suoi social ha scritto:

“Posso finalmente annunciare con tanta gioia la mia partecipazione come Maestra a Ballando con le Stelle 2024. Non vedo l’ora di immergermi in questa avventura incredibile. Un grazie speciale a Milly Carlucci. Ci vediamo presto”.

Erica dunque è pronta a immergersi in questa esperienza e durante questa edizione del talent show in onda su Rai danzerà al fianco di Furkan Palali.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2024

Sono ben 13 quest’anno i concorrenti che fanno parte del cast di Ballando con le Stelle 2024. I Vip sono pronti a scendere in pista e di certo ne vedremo di belle. Questi i famosi che prenderanno parte al talent show condotto da Milly Carlucci:

Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi.

Ma non solo. A Ballando con le Stelle 2024 arriveranno infatti anche: Bianca Guaccero, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni.

I maestri di Ballando con le Stelle 2024

Ad affiancare i 13 concorrenti, come da tradizione, ci saranno 13 maestri. Il corpo di ballo di professionisti di Ballando con le Stelle 2024 quest’anno è formato da vecchi ritorni e da diverse new entry, che di certo non deluderanno le aspettative. Ecco di chi parliamo:

Sophia Berto, Luca Favilla, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Angelo Madonia, Rebecca Gabrielli.

A chiudere il cast di maestri della nuova edizione del talent show sono: Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Giada Lini, Carlo Aloia e Anastasia Kuzmina.

I giudici di Ballando con le Stelle 2024

Non mancheranno naturalmente i giudici a Ballando con le Stelle 2024.

Anche quest’anno dietro al bancone, pronti a dare i loro spietati giudizi, saranno Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.