1 Gabriel Garko (e non solo) al GF Vip 6?

Come ogni lunedì che si rispetti, anche quest’oggi ad Ogni Mattina su TV 8, Adriana Volpe ha accolto in studio Santo Pirrotta e i suoi tanti gossip. Uno di questi riguarda il GF Vip 6. Dopo il grande successo della quinta edizione, Alfonso Signorini è stato riconfermato alla conduzione e pare stia lavorando già sul cast, come da lui stesso confermato. Tra i nomi di rilievo che spiccano c’è anche quello di Gabriel Garko.

L’attore torinese già in passato è stato accostato al longevo reality di Canale 5, ma per una serie di motivi poi non si fece più nulla. Secondo Santo Pirrotta, però, questa potrebbe essere finalmente la sua occasione, specie anche dopo il forte impatto che ha avuto il suo coming out in diretta nazionale durante la sorpresa a Rosalinda Cannavò. Ma leggiamo quanto raccontato dall’esperto di gossip e l’indiscrezione da lui lanciata:

“Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione. Tantissimi nomi sono circolati, ma ce ne sono tre papabili. Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, protagonista come ospite, dove ha coming out nell’edizione appena conclusa”.

Il nome di Gabriel Garko, però, non sembra essere l’unico. Secondo Santo Pirrotta, infatti, ci sono altri due nomi di spicco, che andranno ad arricchire il cast del GF Vip 6: “Ma poi ancora si parla di Barbara Bouche, che è attrice famosissima e icona. Ma il terzo è una bomba: Anna Oxa! È tanto presto, ci sono le trattative e passeranno settimane, ma questi nomi io li terrei”.

Ci teniamo a precisare che al momento si tratta di indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale, anche perché ci vuole diverso tempo prima di avere una lista effettiva, ma in base alle notizie fornite da Santo Pirrotta, questi sono nomi da tenere a mente. Le notizie sul GF Vip 6, intanto non sono finite qui…