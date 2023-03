NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

Belve

Il racconto hot di Gabriel Garko

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che da quest’anno è stato promosso in prima serata. Lo studio è stato rinnovato e al suo interno è stato anche inserito il pubblico. Anche gli ospiti sono aumentati, da due sono passati a tre. Ma la sostanza non cambia e le interviste sono rimaste quelle di sempre che il pubblico apprezza da anni. Tra i protagonisti anche Gabriel Garko.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, condiviso dall’attore stesso sul suo profilo Instagram, si parlerà di una sua esperienza lavorativa. Diverso tempo fa, infatti, ha collaborato con Tinto Brass, noto regista di film erotici. In questo caso i è citato “Senso ’45” e ha rivelato un aneddoto hot e per lui imbarazzante: “C’era questa scena in cui io ero coricato a pancia in su e c’era una ragazza che doveva simulare un atto… orale“.

Il discorso di Gabriel Garko, poi, è proseguito dichiarando che c’è stato un problema. Questo perché ha avuto una reazione fisiologica inaspettata. Indicando le sue parti intime ha affermato:

“Il problema è stato che quando Tinto ha dato azione, lei mi girava attorno, però gira e rigira ad un certo punto la reazione c’è stata. E Tinto mi ricordo che disse: ‘Stop, spruzzino’”.

Gabriel Garko si è ritrovato spiazzato fino a quando non ha capito a che cosa servisse questo spruzzino: “Io dissi: “Che caz*o è sto spruzzino?” Ed è arrivata una con l’acqua fredda. Io ero in imbarazzo totale. Però, cose che capitano”. Un momento imbarazzante, ma sul quale adesso riesce a ridere sopra, così come hanno fatto la conduttrice il il resto dello studio.

