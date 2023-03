La reazione di Heather Parisi dopo quello che è successo dietro le quinte di Belve

NEWS

Debora Parigi | 14 Marzo 2023

Questa sera su Rai2 andrà in onda in prima serata una nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci sarà Heather Parisi e vi abbiamo già riportato alcune anticipazioni su quello che dirà durante l’intervista. Anche la “rivalità” con Lorella Cuccarini sarà tra gli argomenti trattati.

Ma soprattutto ha fatto notizia il pignoramento avvenuto dietro le quinte da parte di un ufficiale giudiziario nei confronti della showgirl. A raccontare tutto è stato Lucio Presta, noto manager, che era in causa proprio con la Parisi. E questo pignoramento è avvenuto a seguito del mancato pagamento da parte di lei nei confronti di lui, avendo appunto perso la causa.

Dopo il racconto di Presta, tutti si aspettavano una reazione da parte di Heather Parisi o comunque una sua versione dei fatti, ma per 24 ore c’è stato un assoluto silenzio. Oggi la showgirl, che non abita più in Italia, ha rotto il silenzio. Ma non ha usato frasi dirette su quanto accaduto. Sono state parole molto più zen. Ha infatti caricato una foto sul suo profilo Instagram e nel post ha scritto:

“È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza. E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare. Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza”.

Come si vede non ci sono parole dirette su quanto accaduto, ma le sue frasi fanno capire che possa riferirsi ai fatti recenti. Inoltre tra i commenti sotto troviamo tanti messaggi proprio riguardanti quello che è successo dietro le quinte di Belve.