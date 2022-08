Il 12 luglio 2022 Gabriel Garko ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno e ha dato una grande festa. Tantissimi i Vip che si sono presentati al party. Ma anche persone molto vicine all’attore. Grande assente, però, l’ex fidanzato Gabriele Rossi. Quest’ultimo, come riporta anche il sito FanPage, è stato di recente intervistato dal settimanale Chi e ha dato la sua versione dei fatti. Queste le sue parole:

Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla. […] Un grande affetto. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così, rende felice anche me.

Al compleanno di Gabriel Garko abbiamo visto, tra i tanti: Milly Carlucci, Manuel Bortuzzo, Eleonora Daniele, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Francesca Manzini, Alessandro Zan, Rocco Casalino e Ludovico Fremont. Oggi Gabriele Rossi, invece, è felicemente fidanzato con l’ex cantante di X Factor Lorenzo Licitra. Da tre anni a questa parte, infatti, stanno vivendo una bella storia d’amore. Ecco alcune affermazioni fatte sul come si sono conosciuti e se Lorenzo è mai stato geloso del suo passato:

Non avrebbe nemmeno potuto perché la nostra storia è nata in concomitanza alla bufera mediatica tra me e Gabriel. Lo seguivo a X-Factor e gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia. Coppia aperta? Non condivido. Potrei perdonare e comprendere uno scivolone. Una volta, due, non di più.