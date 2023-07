Giuseppe in lacrime, Gabriela si chiude in casa con Fouad: i rumori inequivocabili (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 10 Luglio 2023

Temptation Island

Momenti sconvolgenti a Temptation Island per la coppia formata da Gabriela e Giuseppe, lei chiusa in casa con il single, lui piange

Colpo di scena a Temptation Island per la coppia di Gabriela e Giuseppe

Quello che è successo tra Gabriela e Giuseppe nella terza puntata di Temptation Island ha dell’incredibile. Tutto è iniziato da lei che ha visto un video di lui nel pinnettu. In pratica Giuseppe parlava con Davide e ammetteva che vorrebbe la fidanzata a casa, ma andare a divertirsi e provarci con le altre. Questo è stato un duro colpo per Gabriela che è scoppiata a piangere.

Parlando con le altre fidanzate, si è convinta ad andare avanti e a pensare a se stessa, prendersi questa opportunità per fare tante esperienze. Tutto questo Giusuppe lo vede al falò con gli altri fidanzati. Ma non finisce qui, perché vede anche ben altro.

Come sappiamo Gabriela si è avvicinata al single Fouad, che sembra darle molte attenzioni. E così nel video che Giuseppe ha visto, Gabriela è entrata nella casetta dei single insieme a Fouad. Nella casa dei single non ci sono le telecamere, ma con i microfoni attaccati si può sentire tutto. Ecco, non hanno proprio parlato.

Gabriela e Fouad entrano nella casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/A3I9qRJ5Qr — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Nel video Giuseppe ha sentito dei rumori inequivocabile tra Gabriela e Fouad. Erano dei veri e propri baci, che non sembravano sulla guancia. Lui ha avuto un momento di difficoltà, tremava tutto tanto che anche Filippo è intervenuto. Comunque alla fine lui ha chiesto il falò di confronto anticipato e quindi Bisciglia ha dovuto interrompere tutto e andare ad avvertire le fidanzate.

“È arrivata al limite” Giuseppe chiede un falò di confronto immediato! #TemptationIsland pic.twitter.com/VSZ6F6eJ37 — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Con molta soddisfazione, Gabriela ha accettato e si è presentata a questo falò di confronto anticipato di Temptation Island.