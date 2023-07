NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

È uno dei tantatori di questa edizione del reality show di Canale 5. Conosciamo meglio chi è Davide Blanda di Temptation Island 2023. Tutte le news e curiosità sul suo conto: dall’età, all’altezza e vita privata, per passare a dove seguirlo su Instagram e social

Chi è Davide Blanda

Nome e Cognome: Davide Blanda

Data di nascita: 4 ottobre 1992

Luogo di nascita: Novara

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Collaboratore di un’azienda alimentare

Fidanzata: Davide è single

Figli: Davide non ha figli

Tatuaggi: Davide ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @d4vidon

Davide Blanda età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Davide Blanda di Temptation Island? Il tentatore è nato a Novara il 4 ottobre 1992, sotto il segno della Bilancia.

Non sappiamo peso e altezza purtroppo, ma se vi state chiedendo che lavoro fa il single Davide possiamo dirvi che è collaboratore di un’azienda alimentare.

Vita privata

Ma andiamo oltre. Cosa conosciamo invece della vita privata di Davide Blanda? Purtroppo le informazioni non sono tantissime. Il ragazzo ha due fratelli con i quali ha un bellissimo rapporto.

Davide e Mario si fanno chiamare “Blandishbrothers” e i loro video sui social contano migliaia di visualizzazioni.

Dove seguire Davide di Temptation Island 2023: Instagram e social

Per chi volesse seguirlo Davide Blanda di Temptation Island è presente sui social. Ha un profilo su Instagram piuttosto seguito ed è presente anche su TikTok dove si diletta a postare video divertenti.

Il ragazzo tra l’altro ama mettere in mostra il proprio fisico, piuttosto curato e non mancano foto che hanno attirato l’attenzione del pubblico come queste….

Foto Davide Blanda di Temptation Island

Davide Blanda a Temptation Island 2023

Nella nuova edizione di Temptation Island 2023 è arrivato tra i tentatori Davide Blanda. Il ragazzo alla sua prima esperienza televisiva ha già attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5.

Vedremo se tra follower e questa vetrina importante riuscirà a farsi notare ancora di più.

Le coppie di Temptation Island

Sono sette le coppie di questa nuova edizione di Temptation Island 2023. Ecco chi sono tutti i protagonisti della nuova stagione del programma di Canale 5:

A fine percorso le coppie menzionate dovranno mettersi davanti a una scelta: proseguire insieme il loro cammino o interrompere la relazione. C’è chi arriverà alla fine dei 21 giorni e chi invece anticiperà con il falò di confronto.

Il percorso di Davide a Temptation Island

A Temptation Island 2023 il percorso di Davide Blanda è stato piuttosto breve. Appena tre puntate l’hanno visto protagonista. Ma come mai? Il ragazzo si era avvicinato ad Alessia Bottiglia, fidanzata di Davide Rosati.

Tra loro si è creato un bel legame e lei sembrava essere molto interessata a trascorrere del tempo con lui. Durante la terza puntata, però, Davide ha chiesto il falò di confronto alla sua fidanzata e Alessia dopo alcune perplessità ha accettato.

Davide Blanda a Uomini e Donne

Se vi state chiedendo se Davide Blanda ha fatto Uomini e Donne la risposta è no. Almeno non al momento.

Nonostante tutto, però, si vocifera che il ragazzo possa in qualche modo avere una nuova occasione nel dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco perché in rete molti utenti stanno cercando più info possibili sul suo conto.