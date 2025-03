Ieri sera Gabry Ponte ha vinto “Una canzone per San Marino” con Tutta l’Italia e ha ottenuto la possibilità di rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest 2025. Di lì a poco la pagina Wikipedia del Paese è stata modificata.

La modifica alla pagina Wikipedia di San Marino

Tutta l’Italia è una canzone di Carlo Conti ha scelto come colonna sonora per il Festival di Sanremo 2025. Come da confessione da parte dello stesso conduttore, il brano era stato presentato nella rosa dei possibili inediti in gara ma è stato scartato perché non ha un cantante ufficiale. Di conseguenza, per non rinunciarci, ha trovato questa soluzione.

Dopo non molto tempo abbiamo trovato Gabry Ponte in concorso, insieme a tanti altri colleghi, a “Una voce per San Marino“. La sua canzone ha letteralmente conquistato il pubblico che, dopo averlo votato in massa, lo ha decretato vincitore della serata. Ecco perché il DJ rappresenterà lo Stato nel corso dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera.

Come spesso accade in queste occasioni, qualcuno si è divertito a modificare la pagina Wikipedia di San Marino e ha scritto un messaggio a favore di Gabry Ponte. Per tutti coloro, provenienti da altri Stati ma probabilmente soprattutto verso l’Italia, è stato scritto: “Facciamo scambio di punti all’ESC e non minacceremo di invadervi“. Una battuta che ha fatto ridere centinaia di fan non appena se ne sono resi conto.

La pagina Wikipedia di San Marino viene modificata

Subito dopo, ovviamente, la pagina in questione è stata bloccata per proteggerla da altri ‘atti vandalici’ e tutto è tornato nella norma. Adesso dovremo vedere come se la caverà Ponte dopo questa vittoria all’Eurovision Song Contest. Per l’Italia si presenterà Lucio Corsi dopo la rinuncia di Olly, che si era classificato al primo posto a Sanremo 2025. Vi terremo informati.