A Pomeriggio 5 senza mezzi termini o peli sulla lingua, Marina La Rosa ha demolito il cast del Grande Fratello: “Li trovo orrendi, non sono veri”. Poi ha incoronato la sua vincitrice di questa edizione.

Marina La Rosa contro il cast del GF

È stata una concorrente straordinaria nella sua edizione (la primissima), diventando uno dei simboli della storia del Grande Fratello. Marina La Rosa sebbene siano passati tanti anni viene ricordata con da tutti, anche per il suo essere sempre così diretta e senza peli sulla lingua!

LEGGI ANCHE: Lino Giuliano contro chi si sottopone a interventi di chirurgia estetica: “Bambole gonfiabili”

Spesso e volentieri durante gli anni ha espresso pareri sui concorrenti delle successive edizioni del Grande Fratello e anche quest’anno ha voluto dire la sua. In diverse occasioni, quando ha avuto modo, a Pomeriggio 5 non si è preclusa la possibilità di esprimere pareri. Così come accaduto ieri.

Durante questa stagione del reality show, Marina La Rosa ha avuto da ridire su Shaila Gatta, difendendo invece Helena Prestes da numerose critiche. Ma in queste ore a far parlare è un suo commento generale sul cast di questa edizione. Nella trasmissione di Myrta Merlino ha criticato fortemente il cast per una serie di motivi.

LEGGI ANCHE: Michele Morrone arriva C’è Posta Per Te e non nasconde l’emozione

Marina La Rosa infatti senza girarci troppo intorno ha dichiarato: “Devo essere sincera come sempre. Io trovo tutto ciò orrendo. Li trovo orrendi. Non li trovo veri, trasparenti, autentici. Trovo tutta questa costruzione come se ci fosse una regia”.

LEGGI ANCHE: Jessica Morlacchi criticata da un personaggio della TV

Poco dopo sempre Marina La Rosa ha incoronato la sua vincitrice di questa edizione del Grande Fratello: “Io devo dirti che che tifo per una donna e non per una ragazzina confusa, che è Stefania Orlando. Secondo me dovrebbe vincere. È la consistenza contro questa fluidità”.

Parole che sicuramente faranno piacere a Stefania, un po’ meno agli altri inquilini della Casa!