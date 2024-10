Durante l’ultima puntata de La Volta Buona l’ospite ha esagerato con un commento su Valeria Marini: “Sembra la strega di Biancaneve”. Non si è accorta però di essere in diretta. Caterina Balivo si è trovata costretta a intervenire!

La gaffe su Valeria Marini

Chi ha seguito ieri La Volta Buona si sarà accorto delle parole della signora Giuliana Longari (sì proprio lei) mentre andava in onda un servizio lanciato dalla padrona di casa Caterina Balivo. Una gaffe quella commessa dall’ospite che coinvolge anche Valeria Marini! Ma cosa è successo nel dettaglio?

Dopo l’appunto fatto da Pamela Prati qualche puntata fa su chi fosse “La prima donna del Bagaglino” tra lei e Valeria Marini, ci risiamo! Ora sembra essere arrivato il turno di Giuliana Longari, la storica concorrente di Rischiatutto. I più giovani non la ricorderanno, ma è stata un volto celebre del programma di Mike Bongiorno anche per la famosa frase pronunciata dal conduttore dopo un suo errore nel quiz.

A La Volta Buona al termine di un filmato celebrativo su Mike Bongiorno, conclusosi con le immagini del conduttore insieme a Piero Chiambretti e Valeria Marini a Sanremo, c’è stata una gaffe.

Forse senza rendersi conto di trovarsi in TV e con un microfono acceso si è sentita Giuliana Longari dire: “Era ancora una bella donna, adesso sembra la strega di Biancaneve”, per sorridere ignara di essere ripresa. Convinta di non essere in onda, si è lasciata andare a tale esternazione. Caterina Balivo però le ha fatto notare di essere indiretta e dunque forse sarebbe stato il caso di evitare.

“Stavo spettegolando”, ha ribattuto la signora Longari con una risatina.

La Signora Longari cade sulla Marini. “Sembra la strega di Biancaneve”https://t.co/88OJ8e8WWv pic.twitter.com/UZjDLtennH — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 18, 2024

La signora Giuliana Longari ha provato a giustificarsi con un sorriso sulle labbra, proprio mentre Caterina Balivo ha cercato di riparare alla gaffe, facendole notare di avere un microfono acceso. Non ha fatto nomi, ma sembrerebbe che il commento fosse rivolto proprio a Valeria Marini, impegnata ultimamente a BellaMà con la sua posta del cuore.