Spunta un nuovo retroscena sul perché a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme! Non dipenderebbe dalla conduttrice Milly Carlucci ma da un’altra persona…

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Questa sera Ballando con le Stelle torna in TV con un’altra prima serata imperdibile! Una chicca su tutte: la presenza di Raoul Bova come ballerino per una notte. Messa da parte questa notizia, però, ce n’è un’altra altrettanto interessante su Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. Perché non ballano insieme? Nonostante i chiarimenti, ora spunta un retroscena. Ma facciamo ordine.

LEGGI ANCHE: Gaffe a La Volta Buona, ospite esagera sulla Marini ma è in diretta: “Sembra la strega di Biancaneve”

Dalla scorsa primavera il ballerino e la produttrice televisiva fanno coppia fissa, ma quando sono stati entrambi confermati a Ballando con le Stelle si è scoperto che in realtà non avrebbero mai ballato uno accanto all’altra. Angelo Madonia infatti affianca Federica Pellegrini, mentre Sonia Bruganelli lavora con il maestro Carlo Aloia.

In questi mesi chi si è spesso chiesti perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme a Ballando con le Stelle e non fanno coppia fissa nella danza. A commentare il tutto è Carolyn Smith a SuperGuida TV. Secondo lei il tutto dipenderebbe da terze persone:

“Per quanto riguarda Sonia, non ascolto il gossip e non mi interessa. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro come giudice federale che deve giudicare le sue prestazioni e i progressi nel ballo. Poi se lei ha deciso di non ballare con Angelo secondo me ci deve essere stato un buon motivo“.

Le parole di Carolyn Smith non sono passate inosservate e hanno così sollevato i chiacchiericci tra i fan di Ballando con le Stelle, che vogliono saperne di più.

Le parole di Angelo Madonia

A RTL 102.5 nella trasmissione radiofonica, I Protagonisti condotta da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, Angelo Madonia aveva detto la sua a riguardo. Il ballerino ha fatto sapere di voler preservare la sua vita, spiegando poi perché lui e Sonia Bruganelli non ballano insieme a Ballando con le Stelle:

“Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia.

Se mi infastidisce? No. Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le Stelle”, ha detto in quell’occasione Angelo Madonia.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, tensioni nel dietro le quinte? Un video inedito che non avevamo notato in diretta

Ora le parole di Carolyn Smith però fanno discutere e riaccendono nuovamente il gossip!