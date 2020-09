1 All’Arena di Verona tra i cantanti presenti c’era anche Gaia. La vincitrice di Amici 19 è stata protagonista di un ‘incidente hot’. Ecco il video del momento

Sembra essere passata un’eternità dalla vittoria di Gaia ad Amici 19, eppure si tratta semplicemente di pochi mesi. Lei però non è cambiata. È la solita ragazza grintosa che si mangia il palco con il suo sguardo magnetico e talento strepitoso. Ieri all’Arena di Verona anche la cantante italo-brasiliana è stata protagonista di Heroes, primo concerto streaming per sostenere chi lavora per e con la musica, ma suo malgrado è stata protagonista di un ‘incidente hot’ che non è passato inosservato sui social.

Sono tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco e tra essi, come dicevamo, anche Gaia, idolo dei giovanissimi (e non solo) che ha fatto dei suoi brani delle vere e proprie hit. Ed è proprio nel momento in cui ha riproposto alcuni dei suoi successi, tra cui Coco Chanel e Chega che si è verificato l’imprevisto.

Intenta all’esecuzione dei suoi pezzi nel migliore dei modi (incantando il pubblico peraltro) Gaia nel muoversi non si è accorta immediatamente che il top da lei indossato si è spostato, mostrando dunque una piccola, ma sempre pur evidente, parte del suo seno. Resasi conto del piccolo intoppo la Gozzi è corsa ai ripari, cercando di sistemarsi nel migliore dei modi.

Ed ecco anche il video condiviso da una fanpage dedicata alla cantante che racconta, con le immagini, quanto accaduto a Gaia Gozzi.

Il web, come suo solito, non ha potuto non notare “l’incidente hot” che ha coinvolto Gaia e in tantissimi hanno commentato l’episodio, ironizzando sul fatto. Nonostante tutto, comunque, bisogna dare una nota di merito alla Gozzi che non è andata nel panico, ma ha proseguito la sua performance nel migliore dei modi.

