Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera Gaia è stata eliminata da Amici 23 dopo che la sua sostituta, Aurora, ha perso al ballottaggio contro Sarah. Ecco la dolce dedica di Raimondo Todaro sui social.

Il messaggio di Raimondo Todaro

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 23 e abbiamo potuto assistere a un combattuto ballottaggio finale. A rischio eliminazione sono andati Mida, che è stato il primo a salvarsi, seguito da Aurora e Sarah. La ballerina e la cantante si sono sfidate ma alla fine l’allieva di Lorella Cuccarini ha avuto la meglio. Gaia e la sua sostituta hanno così dovuto abbandonare il talent, salutando Raimondo Todaro e tutti i loro compagni di avventura.

Di lì a poco non è tardata ad arrivare la reazione dell’insegnante, il quale ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da una dolce dedica. Nell’immagine possiamo vederli mentre si stavano abbracciando nel momento della consegna per la maglia del Serale.

Possiamo anche leggere la scritta “non cambiare mai gaietta” accompagnata dall’emoticon di un cuore rosso. Al momento la ballerina non è ancora intervenuta sul proprio account per commentare o per rilasciare il suo primo messaggio ai fan.

La dedica di Raimondo Todaro per Gaia

Tuttavia Gaia ha già parlato del suo percorso accanto a Raimondo Todaro ad Amici 23 nella prima intervista rilasciata pochi minuti dopo la sua eliminazione. In questa occasione ha riferito di sentirsi cambiata e migliorata, poi ha concluso:

“Sicuramente prenderò le cose in maniera diversa e ballerò tanto. E mi prenderò molto più cura di me. Io ci ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza, in questo percorso. Sono triste però sono felice di come sia andata. E soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi, dalla danza ai sentimenti. Quindi sono felice per la prima volta di me stessa”.

Non vediamo l’ora di scoprire che cosa riserverà il futuro a Gaia, che ha ottenuto anche un contratto di lavoro con una nota compagnia di ballo.