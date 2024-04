Gaia torna sui social dopo Amici 23 e rivolge un pensiero a Maria e Todaro: “Grata, mi hai cambiato la vita”

Social

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’uscita da Amici 23, Gaia ha fatto ritorno sui suoi social. La ballerina ha rivolto un pensiero a Maria De Filippi e Raimondo Todaro: “Grata, mi hai cambiato la vita”, ha scritto nel lungo messaggio.

Amici 23, Gaia torna sui social

Ieri durante la puntata di Amici 23 abbiamo visto l’uscita di scena di Lil Jolie e Gaia. Le due allieve dopo aver espresso le prime impressioni a caldo ai microfoni di Witty, hanno avuto la possibilità di tornare sui social. La cantante ha voluto cancellare tutti i post ed è ripartita da zero con un lungo messaggio, la seconda con un post molto commovente.

Entrambi gli insegnanti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono detti molto orgogliosi di entrambe le allieve di Amici 23 e su Instagram hanno riservato per loro parole d’affetto. Ora anche Gaia, dopo essersi presa del tempo, ha voluto dire la sua. Un’esperienza che ha totalmente cambiato la vita alla ballerina, perché è stata tante sue “prime volte”. Un’avventura che lei stessa ha definito “sognante, indescrivibile e impossibile da realizzare”.

La ballerina ha confidato che era certa fosse per lei l’anno giusto, ne era certa e lo sentiva profondamente. Così come si sentiva al posto giusto con le persone giuste, circondata da musica e danza. Ad Amici 23 Gaia ha raccontato di aver superato dei limiti impensabili:

“Ho abbattuto barriere e ho pianto tutti i giorni perché il pianto per me è sfogo e reputo vita anche quello! Mi sono aperta a me stessa e agli altri con sincerità e fiducia. Ho conosciuto dei ragazzi incredibili, ho coltivato dei rapporti indelebili. Voglio un grande bene a tutti i ragazzi e ho a cuore un qualcosa di ognuno di loro!”.

L’ex allieva di Amici 23 ha anche riconosciuto il grande lavoro che c’è dietro, che ha portato lei e tutti i ragazzi della scuola a essere seguiti 24 ore su 24. Poi un pensiero speciale ai professionisti, che sono stati bravi ad accoglierla e capire le sue fragilità: “In particolar modo ha rivolto poi un pensiero a Elena D’Amario e Giulia Stabile, che definisce un’anima speciale”. Successivamente Gaia ha voluto spendere delle parole anche per la conduttrice Maria De Filippi: “Ringrazio Maria per l’amore che nutre per ognuno di noi, è un onore immenso”.

Scorrendo tra le righe, Gaia non ha potuto non citare il suo insegnante Raimondo Todaro. La ballerina ha riconosciuto quanto lui abbia creduto nel suo talento come nessuno: “Mi hai cambiato la vita. Ti sono grata per tutto per i momenti in cui mi hai dato conforto ti sono grata per avermi voluta , accetta per la persona che sono e per aver creduto in me fino alla fine!”

Infine Gaia dopo l’uscita di Amici 23 ci ha tenuto a ringraziare Witty e tutti coloro che hanno lavorato per il programma e i fan che l’hanno sostenuta in questo lungo viaggio. La ballerina ha concluso sostenendo che il cambiamento esiste, bisogna solo volerlo e andarci contro: “Con l’amore si possono superare limiti impensabili. Grazie Amici, non vi dimenticherò mai”.