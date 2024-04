Forse non lo sapevate ma Giovanna Sannino (Carmela in Mare Fuori) è fidanzata con un attore della serie

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo oggi Giovanna Sannino (Carmela in Mare Fuori) ha parlato della sua storia d’amore. L’attrice è fidanzata con un attore della serie TV! Ecco chi è.

Giovanna Sannino è fidanzata con un attore della serie

Intensa intervista questo pomeriggio a Verissimo (con tanti ospiti da Dario Maltese a Katia e Ascanio del GF) per Giovanna Sannino, attrice molto talentuosa che abbiamo visto come grande protagonista in Mare Fuori. Nell’amata serie televisiva targata Rai, interpreta il personaggio di Carmela. E proprio nello show ha trovato l’amore.

Oggi infatti Giovanna Sannino è fidanzata con un attore di Mare Fuori! Per chi non lo sapesse è legata con Gaetano Migliaccio. Proprio della loro relazione ne ha parlato oggi durante l’appuntamento con Verissimo. L’attrice molto commossa ha affermato:

“Lui si chiama Gaetano, un uomo gentile, sembra uscito da un film dell’800. Un uomo d’altri tempi, ha un animo antico. Quando l’ho incontrato non ero sentimentalmente felice, ero appena uscita da una storia che mi aveva raffreddata e cambiata. Non ero pronta ad un nuovo amore. Lui con tantissima pazienza mi ha corteggiata per cinque mesi. Lo ha fatto con delicatezza, cura e mai con prepotenza. Ognuno dovrebbe avere un Gaetano nella propria vita”.

Con queste romantiche parole d’amore Giovanna Sannino ha parlato della sua dolce metà…

Giovanna Sannino ha anche ricevuto una tenera sorpresa dal suo fidanzato, che l’ha sorpresa con un bel video messaggio. Gaetano Migliaccio nel video ha manifestato tutto il suo amore per la collega di Mare Fuori. Poco dopo lei ha rivelato che in futuro sogna una famiglia con lui: “Mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano”, ha concluso con gli occhi lucidi.

E noi non possiamo che augurare il meglio a questa fantastica coppia!