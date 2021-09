Le star amate da Gaia Zorzi e Giulia Salemi

Con il ritorno della sesta edizione del Grande Fratello Vip, su Mediaset Infinity rivedremo anche GF Vip Party. Quest’anno la trasmissione è affidata a Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Le due formano davvero una coppia scoppiettante e siamo certi che nel programma ci regaleranno grandi sorprese.

Intanto in queste ore le due conduttrici hanno rilasciato una simpatica intervista doppia, in perfetto stile Le Iene, dove hanno risposto ad alcune domande. Oltre ad aprire il video canticchiando Zitti e buoni dei Maneskin, c’è stato del tempo anche per parlare d’altro. Le è stato chiesto, per esempio, un pregio e un difetto l’una dell’altra. Gaia ha detto che Giulia è troppo buona, mentre l’influencer ha detto della Zorzi che è “super smart, carismatica, ma è un po’ diffidente”. A seguire a entrambe è stato chiesto a quale star del mondo dello spettacolo lasciano più like su Instagram. Gaia Zorzi e Giulia De Lellis hanno fatto il nome di personaggi differenti, ma entrambe donne molto amate e conosciute.

“Victoria De Angelis, vorrei provarci ma non ho il coraggio”, ha ammesso la sorella di Tommaso Zorzi. A cui si è aggiunto poi il pensiero della Salemi: “Dico Haley Baldwin”. Ma come potete vedere da questo video hanno raccontato anche dell’altro…

La coppia che… 💥@giuliasalemi93 e @zorzi_gaia sono prontissime per cominciare la loro avventura a #GFVIPPARTY! IN DIRETTA streaming su Mediaset Infinity, ogni lunedì e venerdì dalle 20:45. Sarete dei nostri? 😍 #GFVIP pic.twitter.com/medepKNNI6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2021

Così Gaia Zorzi e Giulia Salemi si sono presentate come nuove conduttrici del GF Vip Party. Andiamo a vedere quando inizia la trasmissione e tutto ciò che c’è da sapere…

Il GF Vip Party: ecco come sarà la trasmissione

La prima edizione del GF Vip Party è stata un grande successo. Dopo Annie Mazzola e Awed per questa seconda edizione c’è un cambio della guardia. Al loro posto troveremo Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Come dice il nome stesso il consueto appuntamento digital-only è riservato al commento il live del Grande Fratello Vip. Il programma è, come scrive anche il sito ufficiale del programma, è stato realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia.

Ma dove è quando vedere il GF VIP Party con Gaia Zorzi e Giulia Salemi? Si tratta di una diretta streaming che andrà in onda due volte a settimana, ovvero lunedì e venerdì, giorni appunto della diretta del GF Vip. La trasmissione parte alle ore 20:45 e termina alle 22:45. Chi volesse seguire GF Vip Party potrà farlo attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity, disponibile da sito, ma anche come applicazione o sulle Smart TV abilitate.

Come dicevamo il programma sarà condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Interverranno degli ospiti, da protagonisti del programma a familiari, o anche volti del mondo della TV e dei social o ancora fan che si sono distinti per iniziative particolari. Pare ci saranno anche dei collegamenti e incursioni nel backstage.

Ma non è tutto, perché durante la seconda ora di trasmissione Giulia e Gaia, insieme agli ospiti, avranno modo di seguire insieme tutto ciò che accadrà su Canale 5 e potranno commentare in diretta ciò che succede. Ci sarà ovviamente anche l’interazione con gli utenti, la lettura dei commenti, grazie all’hashtag ufficiale #GFVIPparty.

Non ci resta dunque che attendere lunedì per la nuova edizione del GF Vip Party e del Grande Fratello Vip 6. Gaia Zorzi e Giulia Salemi sono carichissime e voi? Alle due conduttrici facciamo un grosso in bocca al lupo!

