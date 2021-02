1 I video postati da Gaia Zorzi

Mentre Tommaso Zorzi è diventato il protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 5, fuori dalla casa a diventare una star del web è stata sua sorella Gaia. Come sappiamo infatti la studentessa milanese spesso commenta con simpatia e ironia sui social quello che accade all’interno del reality, e in più di un’occasione si è schierata anche contro Tommaso stesso, quando l’influencer ha commesso dei piccoli falsi.

Come è ben noto i due fratelli hanno da sempre un bellissimo rapporto e solo qualche settimana fa proprio Gaia ha fatto una bellissima sorpresa a Tommaso, e durante il loro incontro non sono mancate le emozioni. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che ha nuovamente commosso il web e i fan dell’influencer. Vediamo di che si tratta.

Con una serie di post su Instagram, Gaia Zorzi ha postato dei video di quando Tommaso era un bambino. Nel filmati si vedono alcuni dei momenti più belli dell’infanzia e dell’adolescenza del concorrente del Grande Fratello Vip 5, che naturalmente hanno conquistato il cuore degli utenti.

I video di Tommaso Zorzi da bambino #GFVIP5 pic.twitter.com/nMhukEfZh4 — disagiotv (@disagio_tv) February 3, 2021

I video di Tommaso da bambino hanno emozionato il web, e il bellissimo gesto di Gaia Zorzi non è passato inosservato. Nel mentre in molti chiedono già di vedere la sorella dell’influencer tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Gli autori prenderanno in considerazione l’idea di avere Gaia nel cast? Non resta che attendere peer scoprirlo.