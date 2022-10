1 La foto delle influencer seminude alla Galleria degli Uffizi

Chi sono Alex Mucci, pseudonimo di Alessia Mucci, ed Eva Menta? Si tratta di due influencer. La prima conta oltre 6 milioni di follower ed è laureata in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino. L’altra, invece, ha un seguito di 3 milioni e mezzo di persone. Ma che cosa è successo e perché sono state travolte dalle polemiche? Il tutto è partito da una foto che si sono scattate alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Si son mostrate, come riporta anche il sito La Nazione, seminude sui social, indossando magliette trasparenti e leggins molto attillati. Lo scatto è avvenuto davanti alla Venere di Botticelli.

La polemica è scoppiata dopo che Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze, ha portato all’attenzione del pubblico quanto accaduto: “La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer“. Draghi, poi, ha anche evidenziato come dentro agli Uffizi sia richiesto un abbigliamento consono, aggiungendo:

per le riprese fotografiche è permesso scattare fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio, mentre per ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta apposita autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone. il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze.

La Galleria degli Uffizi stessa ha commentato di aver richiesto la rimozione della fotografia per “immagini non autorizzate” a Instagram. Si ipotizza che le due influencer siano entrate con le giacche chiuse e poi le avrebbero aperte dopo, rimanendo fuori dalla visuale dei custodi. La replica delle influencer non è tardata ad arrivare…