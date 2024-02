Anita aggiorna sulle condizioni di Garibaldi e rivela quando tornerà al GF (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Arrivano altre informazioni su come sta Giuseppe Garibaldi. A parlare è stata Anita che ha detto di aver sentito i genitori. Inoltre ha fatto sapere quando il coinquilino dovrebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello.

Quando rientrerà Giuseppe Garibaldi dentro la Casa del GF

Dopo lo spavento di ieri sera, le ultime informazioni su Giuseppe Garibaldi stanno tranquillizzando inquilini e pubblico. In tarda serata, infatti, si è saputo di un concorrente che ha avuto un malore. Si sono visti tutti gli altri inquilini correre e chiamare la produzione. Pare che sia intervenuta anche un’ambulanza, ma il GF ha tolto l’audio e ha chiesto agli altri concorrenti di non parlarne.

Come detto, a sentirsi male è stato Giuseppe Garibaldi e oggi il Grande Fratello ha parlato di leggero malore. Ha comunque aggiunto che stava bene ed era sotto osservazione. Intanto in Casa gli altri sono abbastanza in apprensione e chiedono alla produzione aggiornamenti. A tal proposito, abbiamo saputo dalle loro parole e da quelle del fratello, che Giuseppe sta bene e si sta riprendendo.

Ora arrivano altre notizie e a parlare è stata Anita che ha raccontato a Massimiliano Varrese cosa aveva saputo dalla famiglia di Garibaldi. “Tutto a posto, non ci sono novità”, ha esordito Anita. “Famiglia a posto e tutto a posto, sta bene e parla, mangia beve…è tranquillo”. Poi è andata avanti rivelando quando dovrebbe rientrare in Casa Giuseppe Garibaldi: “Tra quarantena ecc, realisticamente secondo me rientra lunedì. Non so quanto deve stare però”.

Anita ha detto a Max che Giuseppe sta bene, ha sentito la famiglia e che per tornare dovrà fare la quarantena e se tutto va bene dovrebbe rientrare lunedì#GrandeFratello pic.twitter.com/hYZ7tKe4GR — Elisa  (@__Elisa94__) February 3, 2024

Ovviamente la frase di Anita è una sua ipotesi e tutto dipenderà dalle condizioni di salute di Giuseppe. Se non ci sarà bisogno di altri accertamenti e controlli vari, è molto probabile che rientri per la puntata in onda lunedì 5 febbraio.