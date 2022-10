Garrison confessa il vero motivo per cui ha abbandonato Amici

1 La confessione di Garrison

Sono trascorsi alcuni anni da quando Garrison ha lasciato Amici di Maria De Filippi, per dedicarsi a nuove esperienze dopo 18 anni all’interno del talent show. In queste settimane così il coreografo sta conducendo il format Performer Italian Cup, in onda su Rai 2. Solo pochi giorni fa il ballerino ha così rilasciato una lunga intervista a TvBlog, durante la quale ha svelato per la prima volta perché ha deciso di abbandonare Amici. Queste le sue dichiarazioni:

“È stata una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento. Il rapporto è rimasto molto bello, qualche mese fa mi ha fatto una commovente sorpresa di compleanno negli studi di Amici, dove ero stato invitato come giudice esterno di una sfida. Un bel pensiero, a maggior ragione per chi come lei ha tante cose a cui pensare”.

Ma non solo. Garrison infatti svela anche se tornerebbe mai a coprire il ruolo di professore ad Amici, e in merito afferma:

“Se tornerei mai ad Amici come professore? Il mio cuore mi suggerirebbe di no. Ma se Maria mi chiamasse vorrebbe dire che ha bisogno di me. E se ha bisogno di me, io sono già là. E non per una questione di potere suo, ma perché so che quando Maria ha una cosa in testa significa che, al 99%, funziona. Ma non sto dicendo che voglio tornare, ho già fatto il docente di Amici per 18 anni”.

Ma non è finita qui. Garrison infatti parla anche di Maria De Filippi, svelando se ha sentito la conduttrice dopo il debutto di Performer Italian Cup. Andiamo a leggere le sue parole.