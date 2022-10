Anticipazioni Amici 22, un nuovo provvedimento disciplinare e si valuta una sostituzione

1 Anticipazioni quarta puntata Amici 22

Si è svolta questo pomeriggio la registrazione della quarta puntata del pomeridiano di Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. La puntata andrà in onda domenica 9 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Gli ospiti sono stati Sangiovanni (che ha presentato il suo nuovo singolo), Diana Del Bufalo, Giorgia per giudicare la gara di canto e Little Phil per quella di ballo. Vediamo quindi cosa è successo.

Piccolo G. ha fatto la sua sfida e ha vinto, quindi è rimasto nella scuola. Ma la puntata è iniziata con un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti. Come la scorsa settimana, gli ultimi due in classifica finiranno in sfida. Il provvedimento scaturisce da una loro assenza durante una video lezione. C’è stata anche una gara di inediti vinta da Wax. Vediamo a questo punto la gara cover dei cantanti e quindi la classifica:

Passiamo adesso al ballo…