Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

I nuovi rumor sul Grande Fratello

Mancano ormai soltanto due settimane alla partenza del Grande Fratello, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality show. Per la prima volta, come ormai ben sappiamo, il cast sarà composto non solo da personaggi Vip, ma anche da concorrenti Nip, totalmente estranei al mondo dello spettacolo. Rivoluzione anche per quanto riguarda gli opinionisti. Dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti infatti a subentrare sarà nientemeno che Cesara Buonamici, che di certo non deluderà le aspettative. In questi giorni intanto Alfonso Signorini, che tornerà alla conduzione della trasmissione per la quinta volta di fila, ha annunciato il primo concorrente: Alex Schwazer. A confermare invece la loro presenza all’interno del cast sembrerebbero essere stati anche Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini.

Nelle ultime settimane intanto si è anche parlato della durata del reality show. Stando a quanto ha rivelato qualche settimana fa Signorini, quest’anno il programma dovrebbe concludersi molto prima rispetto alle recenti edizioni. La finale infatti sarebbe prevista per il prossimo dicembre, prima delle festività natalizie. Poco fa però è arrivato un aggiornamento che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha rivelato Amedeo Venza, pare che anche quest’anno il Grande Fratello potrebbe allungarsi, e avere una durata di 4 o 5 mesi, a differenza di quanto comunicato in precedenza. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di rumor e di voci di corridoio, e a oggi nessuna conferma è giunta da parte dei vertici Mediaset e dai canali ufficiali del programma.

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire chi farà parte del cast della nuova edizione, e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Appuntamento su Canale 5 a lunedì 11 settembre, con la prima puntata, come sempre alle 21.45.