1 Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Da qualche tempo, ormai, sul web ha iniziato a circolare una voce sempre più insistente. Gemma Galgani, infatti, potrebbe lasciare Uomini e Donne molto presto. Dopo più di 12 anni, infatti, il programma potrebbe perdere la sua Dama. A farlo notare sono stati gli utenti di Twitter, per esempio, i quali hanno puntualizzato il fatto che lo spazio dedicato a Gemma è sempre meno. Non è, inoltre, più coinvolta spesso nelle dinamiche. Maria De Filippi, infatti, sembrerebbe molto più focalizzata sulla vita amorosa di Ida Platano, amica della Galgani.

Adesso anche un ex Cavaliere sosterrebbe che la Dama potrebbe andarsene nel prossimo periodo. Secondo quanto riporta Blastingnews, infatti, Pierluigi Mercogliano sostiene, quindi, che l’esperienza della torinese nel dating-show sarebbe agli sgoccioli. L’uomo l’ha frequentata per un po’ di tempo. Successivamente ha dovuto abbandonare il programma per motivi lavorativi e per lo scarso interesse della Dama nei suoi confronti. In questi giorni, però, ha lanciato la notizia bomba: “So che sta uscendo con uno nuovo che si chiama Giacomo. Posso anticipare che lei uscirà dal programma con quest’uomo“.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate su Gemma Galgani, in più, ha affermato: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera“. Ad oggi non possiamo sapere cosa accadrà o se quanto detto da Pierluigi corrisponderà alla realtà. Staremo a vedere nel prossimo futuro. Gemma, infatti, potrebbe andarsene dalla trasmissione entro la fine della stagione televisiva oppure a inizio della prossima.

Ovviamente si tratta soltanto di speculazioni e indiscrezioni non ancora confermate.