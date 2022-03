1 Al web non sfugge il gesto social di Gemma Galgani

Sono ormai trascorsi più di 10 anni da quando il pubblico ha fatto per la prima volta la conoscenza di Gemma Galgani. A oggi la Dama torinese è uno dei volti storici del Trono Over di Uomini e Donne e col passare del tempo abbiamo imparato a conoscerla molto bene in ogni sua sfaccettatura. Nel corso delle varie edizioni del dating show infatti Gemma ha avuto numerose frequentazioni, alcune delle quali hanno fatto a lungo discutere. A oggi però è ancora alla ricerca del vero amore. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web.

Come riporta Blasting News, sembrerebbe che Gemma Galgani stia “corteggiando” nientemeno che Barù sui social! Alcuni utenti infatti hanno notato come la Dama di Uomini e Donne abbia messo dei like tattici all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 su Instagram, e naturalmente il gesto non è passato inosservato. Questo quello che si legge in merito (di seguito alcune delle foto alle quali Gemma ha messo un like):

“Numerosi fan e spettatori che hanno seguito il reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno notato che la dama torinese protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha lasciato un bel po’ di “like” alle foto pubblicate da Barù su Instagram. In particolar modo a quelle in cui il nipote di Costantino Della Gherardesca appare svestito. Alle varie foto in cui Barù si mostra senza maglietta e col fisico scolpito in bella mostra, ecco che ci sono i “like tattici” della dama torinese”.

I like social di Gemma Galgani a Barù stanno naturalmente già facendo discutere gli utenti, e non sono mancati alcuni commenti ironici. Nel mentre in questi giorni la Dama ha iniziato una nuova frequentazione, e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire quello che accadrà.

