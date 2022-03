1 Le parole di Alice dopo l’eliminazione da Amici 21

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 21, durante la quale abbiamo assistito a ben due eliminazioni. A lasciare la scuola sono stati infatti Alice e Giò Montana. In queste ore intanto sono arrivate le prime parole della ballerina, che dopo l’eliminazione dal talent show è stata intervistata da Witty. Alice, visibilmente commossa e giù di morale, ha espresso il suo dispiacere e ha svelato cosa le è accaduto durante la puntata. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“Ho lavorato tantissimo, ero sicura ed ero felice di quello che stavo per andare ad affrontare. L’unica cosa che non volevo era fare la prima manche e perderla, perché sarei andata contro quelli della mia squadra, che ritengo tutti fortissimi. Quindi ballavo non più serenamente, non mi sono goduta il momento. Mi è dispiaciuto anche non dimostrare cosa ho imparato”.

Ma non solo. Successivamente Alice è tornata anche sui social, e dopo l’eliminazione da Amici 21 ha postato una foto in cui la vediamo in compagnia della sua squadra, anche insieme alle maestre Veronica Peparini e Anna Pettinelli:

Oltre ad Alice a parlare dopo l’eliminazione è stato anche Giò Montana. Andiamo a leggere le parole del cantante.