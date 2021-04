1 L’ex di Gemma Galgani

Senza dubbio uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne è Gemma Galgani. Da anni la storica Dama del dating show di Maria De Filippi è nel cuore del pubblico, e in molti col passare del tempo si sono appassionati alle sue vicende sentimentali. In questi mesi la protagonista del Trono Over ha avuto modo di iniziare diverse frequentazioni, tuttavia al momento non sembrerebbe aver trovato nuovamente l’amore. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la Galgani al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo cosa è accaduto.

Come qualcuno ricorderà, proprio negli studi di Uomini e Donne qualche tempo fa Gemma Galgani ha iniziato a frequentare Rocco Fredella. La conoscenza, fatta di alta e bassi, è durata all’incirca sei mesi, fino a quando non c’è stata la rottura definitiva. A quel punto l’ex Cavaliere ha lasciato il programma e attualmente ha ritrovato l’amore e la serenità. Ciò nonostante adesso Rocco ha rilasciato un’intervista al settimanale Più Donna, dove svela che dopo aver conosciuto Gemma ha pensato di chiudersi in convento! Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero. Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero. La verità è che desideravo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso”.

Come replicherà Gemma Galgani alle forti dichiarazioni del suo ex? Nel mentre qualche giorno fa ad attaccare nuovamente la Dama è stata Tina Cipollari.