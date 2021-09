1 Piccolo incidente per Gemma Galgani

Anche quest’anno la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne è Gemma Galgani. Nonostante la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sia iniziata da pochi giorni, la storica Dama torinese è già finita al centro dell’attenzione mediatica sul web, per via del suo nuovo intervento. Dopo essersi sottoposta a un lifting facciale lo scorso anno, stavolta Gemma ha deciso di rifarsi il seno, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Nel mentre la Dama sta continuando a cercare quello che potrebbe essere l’uomo della sua vita, e non è escluso che nelle settimane a venire possa trovare l’amore. Nel mentre in questi giorni la Galgani ha avuto un piccolo incidente stradale, e a raccontarlo è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha svelato che Gemma ha subito un tamponamento, tuttavia la Dama sta bene e non ci sono state importanti conseguenze:

“È stata tamponata in macchina Gemma. Non è successo niente però l’hanno tamponata”.

Non è mancata l’immediata reazione da parte di Tina Cipollari. L’opinionista, con la sua solita ironia, dopo aver appresso del piccolo incidente di Gemma Galgani, ha affermato tra le risate:

“Vabbè ma tanto gli airbag sono belli resistenti sono nuovi non c’è pericolo”.

Maria: Gemma è stata tamponata

Tina: vabbè ma tanto gli airbag sono belli resistenti sono nuovi non c’è pericolo #uominiedonne pic.twitter.com/XrEf10PPLA — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 21, 2021

Nel mentre qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Gemma Galgani per la prima volta ha spiegato perché ha deciso di rifarsi il seno. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della Dama di Uomini e Donne.