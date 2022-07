1 Gemma Galgani e il presunto nuovo intervento

Così come altre trasmissioni televisive anche Uomini e Donne è in vacanza, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano a far discutere. Gemma Galgani, per esempio, è tornata sotto l’occhio del ciclone perché secondo quanto raccolto dal settimanale Nuovo sarebbe pronta a un nuovo intervento chirurgico. Notizia che non è sfuggita di certo agli occhi dell’acerrima ‘nemica’ Tina Cipollari!

Stando a quanto fornito dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che ne ha lanciato la notizia, la dama del dating show si sottoporrà a un ritocchino al naso. Ecco quanto si legge: “Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica”.

Si apprende dal profilo Instagram del giornalista. Sempre a proposito della presunta operazione che Gemma Galgani dovrà affrontare, ha aggiunto anche le dichiarazioni del chirurgo Luca Lecciso e non solo:

“«Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici», spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso. Non è la prima volta che la dama torinese rinfresca la propria immagine. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie – Le cose cambiano, la Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto e, la scorsa estate, si è regalata labbra più carnose e un seno più alto e pieno”. (QUI IL POST)

Si legge dal profilo di Signoretti. La notizia del presunto ritocchino al naso di Gemma Galgani, ovviamente, non è passata inosservata agli occhi di Tina Cipollari, la quale ha immediatamente commentato. Continua…