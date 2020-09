Gemma Galgani si è lasciata intervistare da Barbara Fabbroni per Novella 2000: ecco cosa ha raccontato tra l’ultimo lifting, il primo amore e il rapporto con gli haters.

Da quando è ricominciata la nuova stagione di Uomini e Donne, è di nuovo sulla cresta dell’onda. Tutto merito del lifting che Gemma Galgani si è concessa nel cuore dell’estate, e che le ha restituito quella freschezza che credeva perduta. Ora sembra che sul suo viso il tempo non sia passato, e il suo entusiasmo interiore si è riallineato con l’immagine con cui si presenta in televisione. Gemma continua ad occupare un posto speciale nel cuore del pubblico, perché come tante telespettatrici non ha alcuna intenzione di smettere di sognare l’amore. In un’intervista rilasciata a Barbara Fabbroni per il numero di Novella 2000 ora in edicola, ci ha parlato del suo rapporto coi social, di cosa l’abbia veramente spinta a intervenire sul viso con il lifting, e di chi sia il primo amore di Gemma Galgani.

Intanto, però, come si svolge la sua giornata?

“Ho tantissima energia. La mia giornata si suddivide tra il programma e il teatro. La mattina faccio un giro in bici, ho un meraviglioso parco davanti casa, poi vado in teatro. Quando sono a casa, la maggior parte del tempo lo dedico al mio lavoro. A volte, porto da mangiare agli animali randagi. Ho il motore dell’entusiasmo sempre acceso”.

La scelta del lifting e le conseguenze sui social

Negli ultimi tempi il suo riflesso allo specchio le sembrava sbiadito: per questo ha voluto rimediare chirurgicamente alla distanza che si stava creando tra corpo e spirito.

“Non mi sentivo più a mio agio. La mia età anagrafica non corrispondeva a quella del mio temperamento. Negli ultimi tempi, questa situazione mi stava creando incertezze, disagi. Così, in un attimo, ho preso il coraggio e mi sono detta: ‘Voglio ritrovare quell’armonia che ho nell’animo’”.

La dama del Trono Over ha spiegato di aver mantenuto il segreto del lifting non solo con il pubblico, ma anche in famiglia e persino – per quanto potesse – con se stessa.

“Non ho detto nulla a nessuno, nemmeno alle mie sorelle… Non ho voluto vedermi prima, durante la convalescenza. Avevo paura che il post-operatorio potesse demoralizzarmi. Volevo stare in compagnia della mia fantasia fino a che non sono tornata in TV”.

L’esperienza, che pure Gemma consiglia a chiunque soffra della stessa frustrazione, è stata però fra le nuove ragioni per cui qualcuno, soprattutto sui social, l’ha attaccata pesantemente. Come si relaziona con le voci più feroci del web?

“C’è tanta aggressività che si manifestata con cattiveria, come fosse una proiezione freudiana. Non potendo dare un aspetto di se stessi, stanno lì a evidenziare la parte peggiore di loro stessi proiettandola su di me… Come li chiamano, ‘leoni da tastiera’? Sono più leonesse da tastiera: hanno un astio profondo perché non hanno entusiasmo“.

Il matrimonio di Gemma: a 20 anni, respinta dalla famiglia

Nel corso dell’intervista, Barbara Fabbroni ha potuto scavare nel passato di Gemma Galgani svelando tutti i retroscena del suo primo amore, col quale la dama convolò a nozze ad appena vent’anni.

“Lui aveva 19 anni, io 20. Mi sono sposata nel ’70… È stato un colpo di fulmine in un’estate birichina… Al tramonto, la sera, è stata una cosa incredibile. Un incontro romantico vicino a una chiesetta su una collinetta. Uno sguardo interminabile con cui ci siamo detti tutto… Ci siamo conosciuti ad agosto, sposati a dicembre, scombinando il Natale di tutti. Francesco è stato il grande amore della mia vita”.

Un amore che, proprio perché nato a sorpresa, è stato inizialmente osteggiato dalla famiglia di lei.

“Ci hanno lasciato fuori casa, abbiamo vissuto in macchina assieme a un gattino. È stata un’avventura bellissima”.

Avventura che in ogni caso – come rivelò l’ex marito in un’altra intervista di qualche tempo fa – si concluse di lì a poco proprio a causa delle divergenze fra la coppia e le rispettive famiglie, oltre al desiderio che Gemma covava di trovare una stabilità economica che Francesco, all’epoca, non poteva offrirle.

A lasciare il suo primo amore fu proprio la Galgani, anche se poi Gemma e Francesco non avrebbero divorziato per i vent’anni seguenti.

