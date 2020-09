Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano di Amici ancora insieme (FOTO)

3 Dopo lo scoop di qualche settimana fa, Vladimir Luxuria sorpresa nuovamente in compagnia dell’ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano.

Sembrava un fuoco di paglia, invece la “strana coppia” formata da Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano pare navigare a gonfie vele. L’ex parlamentare aveva condiviso i dettagli sul magico incontro con l’ex ballerino di Amici sul settimanale Nuovo. E quell’intervista – nemmeno a dirlo – aveva immediatamente fatto il giro del web. Ventiquattro anni di differenza, e un’assoluta trasparenza nel raccontare i dettagli di un rapporto in essere, come non era francamente mai accaduto da parte di Vladi.

Luxuria deve aver davvero fatto centro, nonostante si sforzi di ridimensionare il gossip. E lo dimostrano le foto inedite che questa settimana pubblica proprio Novella 2000. Un appuntamento a cena, un tavolo per due, tante chiacchiere e… anche qualcosa di più.

Subito dopo aver deliziato il palato, infatti, Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano si sono trattenuti fuori dal locale in cui si erano dati appuntamento, per qualche “coccola” fuori programma.

A giudicare dal tenore degli abbracci, l’intesa nata per caso in quel di Minori, dove per l’appunto i due si ritrovarono a condividere lo stesso hotel circa un mese fa, resta più che solida. C’è chi dice che il dopocena abbia riservato ad entrambi le sorprese più gradite…

“Non posso dire di sposarmi,” aveva frenato Vladimir parlando con il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, “però…”. Commenti che, seppur lasciati in sospeso, valgono più di mille parole.