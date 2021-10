Un corteggiare invia per sbaglio un messaggio a Gemma in cui si lamenta di lei: gli screenshot

1 Il messaggio mandato per sbaglio a Gemma Galgani

A Uomini e donne Gemma Galgani sta uscendo con un cavaliere: Pierluigi. I due la scorsa settimana hanno raccontato di essersi visti, di essere andati a cena insieme e di essere stati molto bene. Insomma è sembrato l’inizio di una bella conoscenza che potrebbe avere un seguito.

Alla fine della scorsa puntata la dama lo ha invitato ad andare a cena fuori e anche in questo caso è andata bene. In settimana, poi, lei gli ha scritto per vedersi a Roma qualche giorno prima della registrazione, ma Pierluigi le ha risposto che non poteva perché doveva vedersi con la figlia. Il problema è che più tardi a Gemma è arrivato un messaggio da lui che però non era indirizzato a lei. Ecco quello che c’era scritto: “C***o la Gemma mi vuole venerdi pomeriggio”. Seguito da una serie di faccine che piangono.

Da qui ovviamente è nata una discussione tra i due. E Pierluigi si è giustificato dicendo che il messaggio era indirizzato alla figlia. Inoltre, per la questione faccine, non erano in modo negativo nei suoi confronti, ma dispiaciuto perché toglieva del tempo alla figlia.

Ma vediamo com’è andata avanti la questione…