Gemma Galgani rompe il silenzio sulla fine della storia tra Ida e Riccardo

Uomini e donne non crea solo coppie di amanti, ma a volte all’interno degli studi nascono anche forti amicizie. E lo dimostrano Gemma Galgani e Ida Platano. Che si possa essere d’accordo o meno con i loro percorsi, le loro idee e le loro scelte, bisogna ammettere che le due donne dimostrano che i legami femminili genuini e forti esistono. Ma soprattutto la loro amicizia manda un fortissimo messaggio a tutto il pubblico.

Purtroppo recentemente la parrucchiera bresciana sta vivendo un momento estremamente difficile. Infatti ha raccontato che ormai la storia con Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea, forse davvero per sempre. L’ex dama ha rilasciato una lunghissima intervista al magazine di Uomini e donne (che vi abbiamo riportato). E alle pagine della rivista ha parlato anche l’amica Gemma Galgani. La dama torinese ha mandato un messaggio importante non solo a Ida, ma anche a tutti i lettori.

Quando si soffre per un legame sentimentale, la cosa principale di cui si ha bisogno è essere rassicurati. Si ha bisogno di conforto, di protezione, di un abbraccio in cui sprofondare e – perché no? – a volte anche di piangere. Per cui, a essere sincera, non mi sono mai sentita di dare a Ida consigli che potrebbero contrastare con la sua natura, perché ognuno di noi ha un modo tutto suo di vivere una relazione e quello che è giusto e funziona per qualcuno, magari non è condiviso da altri.